Участковые погорели на похоронном бизнесе в Ставропольском крае

Ставрополь, 3 июня. Сотрудники собственной безопасности выявили двух участковых уполномоченных полиции, которые, как они подозревают, за деньги отправляли в похоронное бюро информацию о покойниках. Как стало известно ФАН, вознаграждение им перечисляли на банковские карты друзей и родственников.

Борцы с коррупцией выяснили, что двое уполномоченных участковых, которые служат в ОМВД Росси по Благодарненскому городскому округу, имели доступ к информации об умерших на территории города. Они заключили негласный договор с директором местного бюро ритуальных услуг, что за информацию о каждом покойном он должен платить им определенную сумму. Директор конторы заинтересовался полученной информацией, произвел подсчеты и согласился на предложение.

Однако агенты оперативников собственной безопасности доложили о безобразиях, которые творят участковые. Они взяли их в оперативную разработку и получили доказательства, дающие право подозревать стражей порядка в коррупционных преступлениях. Об этом борцы с преступностью доложили руководству. После проведения служебной проверки ее результаты и материалы оперативно-розыскной деятельности направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Полицейских подозревают в том, что они занимались похоронным бизнесом около трех лет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Один из них состоит в должности старшего участкового, у него специальное звание — майор полиции. Ему 37 лет. Его подчиненный — в звании лейтенанта. Он на три года младше своего руководителя. Все они на хорошем счету».

Сыщикам стало известно, что деньги участковые получали на банковские карты своих родственников и друзей.

«Полицейские не признают свой вины. Они утверждают, что деньги брали в долг у знакомых, а к переводам близких людей они никакого отношения не имеют», — дополнил источник.

Если уголовное дело по данному факту будет возбуждено, а вина стражей порядка будет доказана в суде, то они могут быть осуждены к длительным срокам тюремного заключения.