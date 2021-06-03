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новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Участковые погорели на похоронном бизнесе в Ставропольском крае

Происшествия
Участковые погорели на похоронном бизнесе в Ставропольском крае
pixabay.com  /  carolynabooth

Ставрополь, 3 июня. Сотрудники собственной безопасности выявили двух участковых уполномоченных полиции, которые, как они подозревают, за деньги отправляли в похоронное бюро информацию о покойниках. Как стало известно ФАН, вознаграждение им перечисляли на банковские карты друзей и родственников.

Борцы с коррупцией выяснили, что двое уполномоченных участковых, которые служат в ОМВД Росси по Благодарненскому городскому округу, имели доступ к информации об умерших на территории города. Они заключили негласный договор с директором местного бюро ритуальных услуг, что за информацию о каждом покойном он должен платить им определенную сумму. Директор конторы заинтересовался полученной информацией, произвел подсчеты и согласился на предложение.

Однако агенты оперативников собственной безопасности доложили о безобразиях, которые творят участковые. Они взяли их в оперативную разработку и получили доказательства, дающие право подозревать стражей порядка в коррупционных преступлениях. Об этом борцы с преступностью доложили руководству. После проведения служебной проверки ее результаты и материалы оперативно-розыскной деятельности направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Полицейских подозревают в том, что они занимались похоронным бизнесом около трех лет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Один из них состоит в должности старшего участкового, у него специальное звание — майор полиции. Ему 37 лет. Его подчиненный — в звании лейтенанта. Он на три года младше своего руководителя. Все они на хорошем счету».

Сыщикам стало известно, что деньги участковые получали на банковские карты своих родственников и друзей.

«Полицейские не признают свой вины. Они утверждают, что деньги брали в долг у знакомых, а к переводам близких людей они никакого отношения не имеют», — дополнил источник.

Если уголовное дело по данному факту будет возбуждено, а вина стражей порядка будет доказана в суде, то они могут быть осуждены к длительным срокам тюремного заключения.

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мошенничество ставропольский край похоронный бизнес
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