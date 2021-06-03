Проверка прошла успешно: тульские осужденные получают профессию пожарного

Тула, 3 июня. В исправительных колониях тульского региона 24 осужденных успешно прошли итоговую аттестацию, тем самым подтвердив, что они освоили профессию пожарного. Получив необходимые знания и навыки, эти люди смогут теперь помогать профессиональным огнеборцам. Все они будут трудоустроены в пожарных частях исправительных учреждений.

«На время отбывания срока осужденные будут трудоустроены пожарными в колониях. В каждой из них есть подразделения ведомственной пожарной охраны. Они обслуживают не только свою колонию, но и близлежащие территории. Как правило, все колонии находятся в сельской местности, вблизи отдаленных поселков. И в случае возгорания спасателей МЧС приходится ждать. Чтобы не терять времени, ведь часто счет идет на минуты и или даже на секунды, и нужна ведомственная пожарная охрана. Именно ее представители и начинают борьбу с огнем еще до приезда МЧС. Сотрудникам пенитенциарных заведений в этом деле активно помогают специально подготовленные люди из числа осужденных. Но помогают исключительно на территории колонии. Покидать пределы исправительного учреждения они, естественно, не имеют права», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

При выходе на свободу такой опыт может быть для осужденных большим плюсом для трудоустройства в какие-либо ведомственные пожарные части. Такие есть, например, на крупных предприятиях и заводах.

Ранее ФАН писал, что фюзеляжи Ми-24 и Ми-8, отреставрированные заключенными, появятся в парке под Тулой. Согласно архитектурной задумке, один из вертолетов будет выглядеть парящим в воздухе.