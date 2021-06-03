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03 июня 13:33
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новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Проверка прошла успешно: тульские осужденные получают профессию пожарного

  /   Обновлено: 03 июня 2021 13:09
Общество
Проверка прошла успешно: тульские осужденные получают профессию пожарного
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области  / 

Тула, 3 июня. В исправительных колониях тульского региона 24 осужденных успешно прошли итоговую аттестацию, тем самым подтвердив, что они освоили профессию пожарного. Получив необходимые знания и навыки, эти люди смогут теперь помогать профессиональным огнеборцам. Все они будут трудоустроены в пожарных частях исправительных учреждений.

«На время отбывания срока осужденные будут трудоустроены пожарными в колониях. В каждой из них есть подразделения ведомственной пожарной охраны. Они обслуживают не только свою колонию, но и близлежащие территории. Как правило, все колонии находятся в сельской местности, вблизи отдаленных поселков. И в случае возгорания спасателей МЧС приходится ждать. Чтобы не терять времени, ведь часто счет идет на минуты и или даже на секунды, и нужна ведомственная пожарная охрана. Именно ее представители и начинают борьбу с огнем еще до приезда МЧС. Сотрудникам пенитенциарных заведений в этом деле активно помогают специально подготовленные люди из числа осужденных. Но помогают исключительно на территории колонии. Покидать пределы исправительного учреждения они, естественно, не имеют права», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

При выходе на свободу такой опыт может быть для осужденных большим плюсом для трудоустройства в какие-либо ведомственные пожарные части. Такие есть, например, на крупных предприятиях и заводах.

Ранее ФАН писал, что фюзеляжи Ми-24 и Ми-8, отреставрированные заключенными, появятся в парке под Тулой. Согласно архитектурной задумке, один из вертолетов будет выглядеть парящим в воздухе. 

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тульская область осужденные колонии УФСИН России УФСИН России по Тульской области
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