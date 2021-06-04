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новостей
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
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Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро
02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
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Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева

Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
ТАСС  /  Максим Григорьев

Российский актер театра и кино Евгений Косырев сегодня празднует свой 39-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер Олег Трофим.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

«О мастерстве его актерском вообще не говорю — он очень талантливый человек. Он отличный артист. Понимает, что такое персонаж, и как с ним нужно жить. Я думаю, что вся его работа на съемочной площадке была одной сплошной импровизацией, построенной на характере», — сказал режиссер.

Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
Prt Scr youtube.com  / Bubble Comics

Олег Трофим также рассказал о наиболее яркой, на его взгляд, отличительной особенности Евгения Косырева.

«Женя — удивительно обаятельный человек. Такую черту, как в жизни, так и в кадре, сложно не заметить. Это такое важное качество, которое, на мой взгляд, позволяет ему все его роли сделать объемнее и ближе к зрителю. Эту свою черту он легко переносит в своих персонажей независимо от того, положительные они или отрицательные. В любом случае возникает притяжение», — сообщил собеседник ФАН.

Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Разумеется, я желаю крепкого здоровья, ему и его семье», — подытожил Олег Трофим.

Поклонникам Евгений Косырев знаком своими ролями в таких фильмах как: «Любовник», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Артистка», «Жмурки», «Марш-бросок».

Ранее актер Георгий Мартиросян через ФАН поздравил с 75-м днем рождения артистку Роксану Бабаян. По его словам, в ней есть редкое сочетание выдающего таланта и скромности. Кроме того, он пожелал юбилярше и дальше радовать поклонников новыми победами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
олег трофим евгений косырев
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