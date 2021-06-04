Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева

Российский актер театра и кино Евгений Косырев сегодня празднует свой 39-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер Олег Трофим.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

«О мастерстве его актерском вообще не говорю — он очень талантливый человек. Он отличный артист. Понимает, что такое персонаж, и как с ним нужно жить. Я думаю, что вся его работа на съемочной площадке была одной сплошной импровизацией, построенной на характере», — сказал режиссер.

Prt Scr youtube.com / Bubble Comics

Олег Трофим также рассказал о наиболее яркой, на его взгляд, отличительной особенности Евгения Косырева.

«Женя — удивительно обаятельный человек. Такую черту, как в жизни, так и в кадре, сложно не заметить. Это такое важное качество, которое, на мой взгляд, позволяет ему все его роли сделать объемнее и ближе к зрителю. Эту свою черту он легко переносит в своих персонажей независимо от того, положительные они или отрицательные. В любом случае возникает притяжение», — сообщил собеседник ФАН.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Разумеется, я желаю крепкого здоровья, ему и его семье», — подытожил Олег Трофим.

Поклонникам Евгений Косырев знаком своими ролями в таких фильмах как: «Любовник», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Артистка», «Жмурки», «Марш-бросок».

Ранее актер Георгий Мартиросян через ФАН поздравил с 75-м днем рождения артистку Роксану Бабаян. По его словам, в ней есть редкое сочетание выдающего таланта и скромности. Кроме того, он пожелал юбилярше и дальше радовать поклонников новыми победами.