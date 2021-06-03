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03 июня 13:33
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новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России

1
Экономика
Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 июня. Ускорение инфляции в РФ может угрожать экономике «перегревом», заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Основным признаком «перегрева» министр назвал значение реальной инфляции в 5,9% при таргете Центробанка в 4%.

"Это приводит к обесценению денег, обесценению социальных выплат и зарплат. Разве мы этого хотим?" — говорит он.

Ситуация в экономике может вынудить Минфин по возможности снизить расходы бюджета. Нормализация денежной политики должна пройти быстро, уверен Силуанов.

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силуанов инфляция перегрев экономики
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