Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России

Санкт-Петербург, 3 июня. Ускорение инфляции в РФ может угрожать экономике «перегревом», заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Основным признаком «перегрева» министр назвал значение реальной инфляции в 5,9% при таргете Центробанка в 4%.

"Это приводит к обесценению денег, обесценению социальных выплат и зарплат. Разве мы этого хотим?" — говорит он.

Ситуация в экономике может вынудить Минфин по возможности снизить расходы бюджета. Нормализация денежной политики должна пройти быстро, уверен Силуанов.