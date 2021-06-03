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03 июня 13:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
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В Пентагоне озабочены большим арсеналом гиперзвуковых ракет у противников США

Армия
В Пентагоне озабочены большим арсеналом гиперзвуковых ракет у противников США
wikipedia.org  /  United States Geological Survey

Вашингтон, 3 июня. Оппоненты Соединенных Штатов обладают внушительным арсеналом гиперзвуковых ракет, заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам Пентагона Майкл Уайт.

По его словам, противники США продолжают создание нового потенциала вооружений. Кроме этого, оппоненты Вашингтона располагают большим запасом баллистических ракет.

Таким образом, Уайт выразил озабоченность относительно отставания Соединенных Штатов в вопросе возможных пусков такого вооружения по оперативным характеристикам. Он отметил, что ранее Вашингтон мог себе позволить не развиваться в данном направлении, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Недавно сообщалось, что Пентагон намерен ускорить темпы развертывания гиперзвукового оружия. Бюджет США на следующий финансовый год предусматривает приобретение таких систем.

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сша пентагон гиперзвуковые ракеты
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