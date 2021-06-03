В Пентагоне озабочены большим арсеналом гиперзвуковых ракет у противников США

Вашингтон, 3 июня. Оппоненты Соединенных Штатов обладают внушительным арсеналом гиперзвуковых ракет, заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам Пентагона Майкл Уайт.

По его словам, противники США продолжают создание нового потенциала вооружений. Кроме этого, оппоненты Вашингтона располагают большим запасом баллистических ракет.

Таким образом, Уайт выразил озабоченность относительно отставания Соединенных Штатов в вопросе возможных пусков такого вооружения по оперативным характеристикам. Он отметил, что ранее Вашингтон мог себе позволить не развиваться в данном направлении, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Недавно сообщалось, что Пентагон намерен ускорить темпы развертывания гиперзвукового оружия. Бюджет США на следующий финансовый год предусматривает приобретение таких систем.