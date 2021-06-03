Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 13:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости
03 июня 13:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор «ABC MODUS» рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
13:16
Экономика
Владелец НЛМК Лисин раскритиковал позицию Белоусова по металлургии
Все новости

Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»

Общество
Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»
pixabay.com  / 

Испанские учителя-мужчины, появляющиеся в школах в юбках якобы в поддержку ученика, на самом деле меньше всего интересуются проблемами подростков — у них совсем другие цели. Об этом в интервью ФАН заявили депутат Виталий Милонов, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров и психолог Валентин Денисов-Мельников.

В европейских СМИ стали все больше писать об учителях в Испании, которые приходят в школу в женской одежде. Примеру преподавателей последовали некоторые ученики. Они выкладывают фото и видео в мессенджеры, утверждая, что таким образом поддерживают Микеля Гомеса, 15-летнего ученика, который полгода назад пришел в школу в платье и был отстранен от занятий с рекомендацией обратиться к психологу и привести себя в порядок.

Милонов предрек вымирание европейцам из-за «юбок на мальчиках»
pixabay.com  / 

«В Евросоюзе поощряют смену гендерных ролей школьниками»

Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден: испанская история говорит о том, что европейцы скоро поставят себя на грань физического вымирания, освободив территорию для мигрантов.

«Испания мало отличается от других европейских государств. Семена зла, которые сеют на Западе, всходят в Испании так же, как и везде. К сожалению, процесс поощрения смены гендерных ролей школьниками в Евросоюзе не является чем-то необычным», — считает парламентарий.

По мнению политика, история с переодеванием испанских мужчин-учителей в женскую одежду приведет к тому, что в этой стране будут созданы или выделятся в отдельную категорию школы для нормальных детей с нормальными родителями, потому что ни один психически здоровый человек не отдаст своего сына или дочь учителю-извращенцу, убежден Милонов. Те, кто не желают принимать подобное безумие, обязательно заявят о своей позиции.

«Можно быть уверенными, что мигранты крайне отрицательно отнесутся к подобным играм с переодеваниями, они не примут таких «свобод». Большинство из них уважают традиционные семейные ценности, они — консерваторы. Чем больше будет мигрантов, тем громче будет их голос. Гниющие коренные жители Европы вымрут, их заменят выходцы из Африки и Азии», — предупредил собеседник агентства.

По мнению Милонова, общество, которое пропагандирует ложные идеалы, — нежизнеспособно: оно уничтожит само себя. В этом контексте история с трансвеститами из школ Испании — сигнал для России, в том числе. Депутат убежден, что нужно вести более жесткий учет подобных проявлений в школах, потому как отдельные дети-мажоры иногда позволяют себе лишнее в стенах образовательных учреждений.

«Любое поползновение в сторону таких историй недопустимо. Наше родительское сообщество должно быть солидарно и бескомпромиссно и выжигать скверну в зачатке», — заключил политик.

Милонов предрек вымирание европейцам из-за «юбок на мальчиках»
Global Look Press  / Matt Duckett / ZUMAPRESS.com

«Педагоги Испании выставили свою профессию в нижнем белье»

Заслуженный учитель, историк, кавалер медали «Патриот России» Александр Снегуров назвал поведение испанских учителей постыдным.

«Полагаю, испанские учителя, которые выкладывают свои фото в знак «поддержки» школьника, который наряжался в девичье платье, просто воспользовались возможностью заявить о своей ориентации», — заметил кандидат психологических наук.

Педагог назвал происходящее в Европе нелепостью и абсурдом, добавив, что наряжаться мальчику в женскую одежду можно разве что в рамках школьных юмористических представлений, утренников и капустников.

«Я изучал вопрос ролевых гендерных отношений в аспирантуре. Поведение учеников и преподавателей в Испании, связанное с «протестным переодеванием», — постыдно, нелепо, абсурдно и вызывающе. Большинство населения в Испании — католики. Обычно это консервативные люди с традиционным укладом. Они не могут принять подобное аморальное поведение как норму», — заявил собеседник агентства.

Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»
unsplash.com  / @Edward Howell

В каждой школе существует свод правил, устав и нормативы, напомнил Снегуров. Он выразил уверенность, что подросток, который вздумал приходить в образовательное учреждение в юбке, нарушил эти уставы, а уж учителя, потакающие этим «гендерным фокусам», — тем более.

«Появление мальчика в платье на уроках недопустимо, но запрет должен быть доброжелательным. Я бы не стал проявлять агрессию к подобному поведению ребенка, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не стал бы», — добавил педагог.

Снегуров подчеркнул, что задача педагога — убедить ребенка в разговоре с глазу на глаз, что он ведет себя неправильно, заставить его понять свои ошибки. Но так или иначе такому подростку нужна психологическая помощь.

«Педагоги Испании выставили свою профессию в нижнем белье. Это стыдно. Они не поддержали ребенка, а унизили свое предназначение. Они показали себя незрелыми людьми и устроили шоу. Поддерживают не фотографиями в трусах и выкладыванием своих физиономий, а умными словами», — заявил российский преподаватель.

Кандидат психологических наук предположил, что «парад псевдо-поддержки» мальчика в женском платье — это демонстрация какого-то раскола европейского сообщества. По мнению Снегурова, большинству скандалистов мальчик, в действительности, не нужен. Педагог допустил, что не все испанские манифестанты относятся к сексуальным меньшинствам: кто-то из них развлекается, кто-то жаждет внимания, но все они выступают против норм.

Милонов предрек вымирание европейцам из-за «юбок на мальчиках»
pixabay.com  / 

«Это способствует девиациям и может привести к гомосексуализму»

Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что глупые поступки подростков связаны с тем, что у них попросту еще не сформировался мозг.

«Гендерная идентичность заложена от рождения. Она не меняется от того, что человек нарядился в какую-то одежду. Если родители или кто-то еще подталкивает ребенка к переодеванию в одежду представителей противоположного пола и поощряет изменение ролевого поведения, это способствует девиациям и может привести к гомосексуализму. У мальчика, который нарядился в платье и пытается вести себя как девочка, возникнут психологические проблемы и психические нарушения», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт допустил, что подростку хочется заслужить расположение старших товарищей, которые из каких-то соображений одобряют его странные действия. В то же время мальчик сталкивается с неприятием со стороны большинства сверстников выбранной им роли, — это образует внутренний диссонанс. Ребенок начинает считать себя «неправильным», совершает поступки наперекор логике, «проверяет», какой он на самом деле. Подобные «поиски» усиливают конфликт.

«Скорее всего причиной появления в школе мальчика в девчачьей одежде стало желание выделиться, эпатировать публику, завить, что он «не такой как все». Это провокация, привлечение внимания. При более спокойной реакции, возможно, он потерял бы интерес к придуманной им роли. Очень странно, что взрослые мужчины в Испании отреагировали на скандал тем, что стали сами наряжаться в женскую одежду», — выразил позицию Денисов-Мельников.

Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»
pixabay.com  / misign

Сексолог напомнил, что многие страны Запада всячески поощряют движение сексуальных меньшинств: малолетним детям там разрешают гормональную терапию, чтобы сделать их трансгендерами. В США с 15 лет одобрение родителей для подобного не требуется, в Канаде, Дании, Норвегии и других странах самостоятельно дети могут «сменить пол» гораздо раньше.

«Лобная доля мозга формируется до 25 лет, это медицинский факт. Этот участок оценивает риск поступка и его последствия. Именно поэтому в Европе алкоголь продают лицам не младше 21 года. О каком зрелом решении может идти речь?» — изумился психолог.

Валентин Денисов-Мельников назвал подталкивание подростков к статусу трансгендера случаем, когда «если отрезал, обратно не пришьешь». Подобное поведение со стороны общества или отдельных лиц психолог счел недопустимым, так как подростки до 18 лет могут быть просто неадекватны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»
виталий милонов испания европа школа учитель юбка гомосексуализм александр снегуров
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 99921 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 46257 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 40711 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 31412 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
Общество 22660 31 мая 2021
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
Рейтинг@Mail.ru