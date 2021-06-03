Милонов предрек европейцам вымирание из-за «юбок на мальчиках»

Испанские учителя-мужчины, появляющиеся в школах в юбках якобы в поддержку ученика, на самом деле меньше всего интересуются проблемами подростков — у них совсем другие цели. Об этом в интервью ФАН заявили депутат Виталий Милонов, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров и психолог Валентин Денисов-Мельников.

В европейских СМИ стали все больше писать об учителях в Испании, которые приходят в школу в женской одежде. Примеру преподавателей последовали некоторые ученики. Они выкладывают фото и видео в мессенджеры, утверждая, что таким образом поддерживают Микеля Гомеса, 15-летнего ученика, который полгода назад пришел в школу в платье и был отстранен от занятий с рекомендацией обратиться к психологу и привести себя в порядок.

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«В Евросоюзе поощряют смену гендерных ролей школьниками»

Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден: испанская история говорит о том, что европейцы скоро поставят себя на грань физического вымирания, освободив территорию для мигрантов.

«Испания мало отличается от других европейских государств. Семена зла, которые сеют на Западе, всходят в Испании так же, как и везде. К сожалению, процесс поощрения смены гендерных ролей школьниками в Евросоюзе не является чем-то необычным», — считает парламентарий.

По мнению политика, история с переодеванием испанских мужчин-учителей в женскую одежду приведет к тому, что в этой стране будут созданы или выделятся в отдельную категорию школы для нормальных детей с нормальными родителями, потому что ни один психически здоровый человек не отдаст своего сына или дочь учителю-извращенцу, убежден Милонов. Те, кто не желают принимать подобное безумие, обязательно заявят о своей позиции.

«Можно быть уверенными, что мигранты крайне отрицательно отнесутся к подобным играм с переодеваниями, они не примут таких «свобод». Большинство из них уважают традиционные семейные ценности, они — консерваторы. Чем больше будет мигрантов, тем громче будет их голос. Гниющие коренные жители Европы вымрут, их заменят выходцы из Африки и Азии», — предупредил собеседник агентства.

По мнению Милонова, общество, которое пропагандирует ложные идеалы, — нежизнеспособно: оно уничтожит само себя. В этом контексте история с трансвеститами из школ Испании — сигнал для России, в том числе. Депутат убежден, что нужно вести более жесткий учет подобных проявлений в школах, потому как отдельные дети-мажоры иногда позволяют себе лишнее в стенах образовательных учреждений.

«Любое поползновение в сторону таких историй недопустимо. Наше родительское сообщество должно быть солидарно и бескомпромиссно и выжигать скверну в зачатке», — заключил политик.

Global Look Press / Matt Duckett / ZUMAPRESS.com

«Педагоги Испании выставили свою профессию в нижнем белье»

Заслуженный учитель, историк, кавалер медали «Патриот России» Александр Снегуров назвал поведение испанских учителей постыдным.

«Полагаю, испанские учителя, которые выкладывают свои фото в знак «поддержки» школьника, который наряжался в девичье платье, просто воспользовались возможностью заявить о своей ориентации», — заметил кандидат психологических наук.

Педагог назвал происходящее в Европе нелепостью и абсурдом, добавив, что наряжаться мальчику в женскую одежду можно разве что в рамках школьных юмористических представлений, утренников и капустников.

«Я изучал вопрос ролевых гендерных отношений в аспирантуре. Поведение учеников и преподавателей в Испании, связанное с «протестным переодеванием», — постыдно, нелепо, абсурдно и вызывающе. Большинство населения в Испании — католики. Обычно это консервативные люди с традиционным укладом. Они не могут принять подобное аморальное поведение как норму», — заявил собеседник агентства.

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В каждой школе существует свод правил, устав и нормативы, напомнил Снегуров. Он выразил уверенность, что подросток, который вздумал приходить в образовательное учреждение в юбке, нарушил эти уставы, а уж учителя, потакающие этим «гендерным фокусам», — тем более.

«Появление мальчика в платье на уроках недопустимо, но запрет должен быть доброжелательным. Я бы не стал проявлять агрессию к подобному поведению ребенка, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не стал бы», — добавил педагог.

Снегуров подчеркнул, что задача педагога — убедить ребенка в разговоре с глазу на глаз, что он ведет себя неправильно, заставить его понять свои ошибки. Но так или иначе такому подростку нужна психологическая помощь.

«Педагоги Испании выставили свою профессию в нижнем белье. Это стыдно. Они не поддержали ребенка, а унизили свое предназначение. Они показали себя незрелыми людьми и устроили шоу. Поддерживают не фотографиями в трусах и выкладыванием своих физиономий, а умными словами», — заявил российский преподаватель.

Кандидат психологических наук предположил, что «парад псевдо-поддержки» мальчика в женском платье — это демонстрация какого-то раскола европейского сообщества. По мнению Снегурова, большинству скандалистов мальчик, в действительности, не нужен. Педагог допустил, что не все испанские манифестанты относятся к сексуальным меньшинствам: кто-то из них развлекается, кто-то жаждет внимания, но все они выступают против норм.

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«Это способствует девиациям и может привести к гомосексуализму»

Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что глупые поступки подростков связаны с тем, что у них попросту еще не сформировался мозг.

«Гендерная идентичность заложена от рождения. Она не меняется от того, что человек нарядился в какую-то одежду. Если родители или кто-то еще подталкивает ребенка к переодеванию в одежду представителей противоположного пола и поощряет изменение ролевого поведения, это способствует девиациям и может привести к гомосексуализму. У мальчика, который нарядился в платье и пытается вести себя как девочка, возникнут психологические проблемы и психические нарушения», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт допустил, что подростку хочется заслужить расположение старших товарищей, которые из каких-то соображений одобряют его странные действия. В то же время мальчик сталкивается с неприятием со стороны большинства сверстников выбранной им роли, — это образует внутренний диссонанс. Ребенок начинает считать себя «неправильным», совершает поступки наперекор логике, «проверяет», какой он на самом деле. Подобные «поиски» усиливают конфликт.

«Скорее всего причиной появления в школе мальчика в девчачьей одежде стало желание выделиться, эпатировать публику, завить, что он «не такой как все». Это провокация, привлечение внимания. При более спокойной реакции, возможно, он потерял бы интерес к придуманной им роли. Очень странно, что взрослые мужчины в Испании отреагировали на скандал тем, что стали сами наряжаться в женскую одежду», — выразил позицию Денисов-Мельников.

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Сексолог напомнил, что многие страны Запада всячески поощряют движение сексуальных меньшинств: малолетним детям там разрешают гормональную терапию, чтобы сделать их трансгендерами. В США с 15 лет одобрение родителей для подобного не требуется, в Канаде, Дании, Норвегии и других странах самостоятельно дети могут «сменить пол» гораздо раньше.

«Лобная доля мозга формируется до 25 лет, это медицинский факт. Этот участок оценивает риск поступка и его последствия. Именно поэтому в Европе алкоголь продают лицам не младше 21 года. О каком зрелом решении может идти речь?» — изумился психолог.

Валентин Денисов-Мельников назвал подталкивание подростков к статусу трансгендера случаем, когда «если отрезал, обратно не пришьешь». Подобное поведение со стороны общества или отдельных лиц психолог счел недопустимым, так как подростки до 18 лет могут быть просто неадекватны.