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03 июня 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС

Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 июня. Проработкой специального налогового режима для микробизнеса занимаются Минфин РФ и Федеральная налоговая служба, заявил статс-секретарь – замглавы министерства Алексей Сазанов.

Выступая в ходе сессии ПМЭФ Сазанов обозначил, что работа по малому и среднему бизнесу ведется в двух направлениях. Первое — упрощение администрирования, где разрабатывается режим для микробизнеса. Смысл состоит в том, что в этой отрасли перестанут представлять налоговые декларации. Самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства будет налоговая служба.

По итогам 2020 года суммарный эффект всех мер поддержки российских предпринимателей составил 500 млрд рублей, отметил Сазанов.

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минфин бизнес фнс микробизнес налоговый режим
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