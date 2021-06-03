Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС

Санкт-Петербург, 3 июня. Проработкой специального налогового режима для микробизнеса занимаются Минфин РФ и Федеральная налоговая служба, заявил статс-секретарь – замглавы министерства Алексей Сазанов.

Выступая в ходе сессии ПМЭФ Сазанов обозначил, что работа по малому и среднему бизнесу ведется в двух направлениях. Первое — упрощение администрирования, где разрабатывается режим для микробизнеса. Смысл состоит в том, что в этой отрасли перестанут представлять налоговые декларации. Самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства будет налоговая служба.

По итогам 2020 года суммарный эффект всех мер поддержки российских предпринимателей составил 500 млрд рублей, отметил Сазанов.