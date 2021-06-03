Аграрии Волгоградской области готовятся дать бой саранче

Специалисты Россельхозцентра совместно с сотрудниками комитета сельского хозяйства Волгоградской области и сельхозтоваропроизводителями завершают обследование полей. Своевременный мониторинг позволяет на ранних сроках выявить первые очаги вредителей, отслеживать развитие ситуации и оперативно реагировать. Обработка, проведенная в предыдущие годы, позволила существенно снизить численность этих насекомых. Новости с «полей войны» с саранчой — в материале ФАН.

Согласно прогнозу специалистов, всего в 2021 году в Волгоградской области предстоит обработать менее 1% от общего числа сельхозугодий. В настоящее время определены участки для обработки в Быковском, Николаевском, Светлоярском и Иловлинском районах. Мобилизовать силы и средства, повысить уровень межведомственного взаимодействия и в сжатые сроки эффективно локализовать очаги саранчовых вредителей и снизить в них численность особей позволит введение на отдельных территориях режима повышенной готовности. Такое решение уже принято в Быковском и Светлоярском районах, меры будут корректироваться по ситуации. В регионе стоит нежаркая и влажная погода, что препятствует развитию саранчи.

«Введение режима повышенной готовности зачастую ошибочно трактуют как реагирование на чрезвычайную ситуацию. Однако подчеркну, что в данном случае это исключительно вопрос правового толка для задействования сил и средств, выделения ресурсов. Ситуация находится на тотальном контроле, принятые и планируемые меры позволяют с уверенностью сказать, что продовольственной безопасности региона саранчовые не угрожают, на конечных показателях урожая эта ситуация не отразится», — отметил заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Дмитрий Шульц.

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Как только масса вылупившихся из кубышек саранчовых достигнет 90% — именно такой показатель наиболее оптимален для того, чтобы нанести удар по вредителям, — в регионе приступят к обработке очагов. Для этого задействуют авиацию и специализированную наземную технику — необходимый запас препаратов уже сформирован. Занятые в этой работе аграрии получат государственную поддержку — компенсацию до 99% затрат.

В регионе традиционно привлекают авиацию для снижения численности насекомых в наиболее крупных очагах саранчовых вредителей. Кроме того, применяют установки «ГАРД» — одной такой системы достаточно, чтобы обработать за смену около двух тысяч гектаров. Хорошим дополнением к авиации и мощным наземным установкам служат штанговые опрыскиватели, которые позволяют нанести точечные удары по вредителям. Кроме того, для проведения мониторинга в этом году используют квадрокоптеры.

Важно, что для повышения эффективности принимаемых мер помимо полей в список обрабатываемых зон включены прилегающие к ним участки, придорожные полосы. Особое внимание уделяется приграничным территориям — напомним, для этого в 2020 году между филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области и их коллегами по Западно-Казахстанской области Республики Казахстан подписано соглашение о сотрудничестве.

Ранее ученые сообщили, что в этом году саранча получит широкое распространение на Северном Кавказе и юге России. Они подчеркнули, что ареал распространения этого насекомого в регионах растет. Например, в Волгоградской области в 2019 году насекомые заполонили 15 районов региона, спустя год — уже 18.