Российских водителей предупредили о новом штрафе

Москва, 3 июня. Административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог могут ввести в России, передают СМИ со ссылкой на Минюст РФ.

Речь идет о превышении установленной скорости движения. В настоящий момент МВД совместно с министерством юстиции прорабатывает вопрос о внесении изменений в КоАП. Информацию также подтвердили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око», передает агентство URA.RU.

В настоящий момент в законодательстве нет отдельной статьи, предусматривающей ответственность за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры. За превышение средней скорости полагается штраф, как и за «мгновенное нарушение».

Таким образом, если автовладелец превысил допустимую скорость, например, на 30 километров в час, а после — на 70 километров, то ему придет единый штраф в 1,5 тыс. рублей. В данном случае указывается не конкретное место нарушения ПДД, а общий подконтрольный двум камерам участок.