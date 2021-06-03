Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату

Барнаул, 3 июня. Злоумышленник из Алтайского края решил получить две зарплаты, обманув бухгалтера своего предприятия. Мужчина надел медицинскую маску и назвался именем своего сослуживца.

Рабочий воспользовался тем, что деньги в компании выдавались наличными. Под предлогом соблюдения масочного режима мужчина надел СИЗ, выдал себя за другого человека и забрал его деньги, сообщает «Алтайская правда».

Бухгалтер не проверила личность подошедшего рабочего и выдала ему чужую зарплату в размере более 16 тыс. рублей. Затем предприимчивый мужчина пришел за деньгами еще раз, на этот раз без маски и за своей зарплатой. Мошенника выдала мелочь — рабочий оба раза расписался своей подписью. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд примет процессуальное решение в ближайшее время.