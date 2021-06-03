В Пентагоне опубликовали отчет об убийствах мирных людей военными США

Вашингтон, 3 июня. Военнослужащие Соединенных Штатов убили более двух десятков мирных жителей в зонах боевых действий по всему миру.

Как сообщается в отчете Пентагона, американцы сделали громкое признание, взяв на себя ответственность за гибель 23 гражданских. Еще десять человек по вине Вооруженных сил США получили серьезные ранения. Речь идет лишь об инцидентах, произошедших в прошлом году.

Согласно данным американского военного ведомства, по вине армии США погибли мирные жители Ирака, Сомали, Йемена и Нигерии. При этом наибольшее число жертв среди гражданского населения зафиксировано в Афганистане.

Ранее представители Центрального командования США доложили о выводе более чем 30% подразделений американской армии из Афганистана. Полный вывод всех боевых частей Вооруженных сил США, дислоцированных в горной стране, должен быть завершен к 11 сентября 2021 года, такую цель поставил перед Пентагоном президент США Джо Байден. Как сообщал сайт RT, в рамках эвакуации вооруженного контингента США передали Афганистану шесть своих военных объектов.