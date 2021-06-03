«Белый» интернет для школьников может появиться в России

Москва, 3 июня. Особенный, «белый» интернет для российских школьников может появиться в стране в ближайшем будущем.

Предполагается, что там будет находиться контент только с проверенным содержанием. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня создается так называемый «белый» интернет для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за последние 20 лет. Интернет стал частью современной жизни, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.