ФАН публикует фото с места мощного взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии

Улан-Удэ, 3 июня. Мощный взрыв прогремел на золотодобывающей шахте рудника «Владимирский» в Окинском районе. Федеральное агентство новостей публикует фото с места ЧП.

По предварительным данным, инцидент произошел во время проведения буро-взрывных работ. Горняки закладывали взрывчатку в забое шахты, однако по неустановленной причине произошла детонация. В результате случившегося погиб человек. Тело Дмитрия Б. 1991 года рождения нашли на поверхности.

В момент взрыва под землей находились восемь человек, сообщал ФАН. Семерых удалось эвакуировать, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Все обстоятельства трагедии в настоящий момент устанавливаются.