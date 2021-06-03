Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры

Санкт-Петербург, 3 июня. Министерство спорта России готово поддержать заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр после того, как будет прекращено действие санкций.

Информацию об этом сообщил глава министерства Олег Матыцин во время общения с корреспондентами РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Казань может принять летнюю Олимпиаду только после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в следующем году. Региональный министр спорта Владимир Леонов заявил, что столица Татарстана — самый готовый к проведению мероприятия город России.