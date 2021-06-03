Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020

Москва, 3 июня. Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко оценил шансы сборной России на чемпионате Европы по футболу. По его словам, россиянам будет непросто в группе.

Мутко заявил, что сказать точно, до куда дойдет российская команда, — сложно. По его мнению, у России достаточно серьезные соперники в группе. Поэтому выигрывать будет непросто, но у российских футболистов есть все шансы на победу, заявил Мутко.

«Ребята все понимают. Техническая подготовленность, самоотдача — вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно. Перед голландцами в 2008 году нам тоже говорили, что шансов нет», — сказал Мутко в интервью РБК.

Он пожелал сборной России удачи на европейском первенстве, которое пройдет в июне-июле 2021 года.

Евро-2020 должно было пройти в прошлом году, но из-за пандемии было перенесено. Европейский чемпионат примут 11 городов, в том числе Петербург. В Северной столице пройдут игры группового этапа и четвертьфинал.