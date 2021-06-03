Захарова заявила, что в России нет дискриминации против СМИ-иноагентов

Санкт-Петербург, 3 июня. Дискриминации СМИ-иноагентов в России нет, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Захарова отвергла заявления, что якобы в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. По ее словам, закон о СМИ-иноагентах появился в стране как ответная мера на действия Вашингтона.

«Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили», — сообщила Захарова на ПМЭФ.

Как отметила представитель ведомства, российский закон о СМИ-иноагентах намного либеральнее зарубежных аналогов, и МИД продолжает работать со всеми журналистами.

Ранее Захарова напомнила об условиях работы российских журналистов в США. Дипломат рассказала, как к прессе относятся в американском Госдепе.