США пригрозили «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников

Соединенные Штаты намерены создать международную коалицию, которая будет «наказывать» государства мира, которые укрывают киберпреступные группировки. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Заявление Псаки прозвучало в ответ на вопросы о хакерской атаке на головной офис бразильской мясоперерабатывающей компании JBS, находящийся в Сан-Паулу. Атака привела к остановке производства на американских и австралийских заводах компании, контролирующей более 20% мясопереработки в США.

Удар по JBS заставила администрацию Белого дома пересмотреть взгляды на продуктовую безопасность страны. По сообщению официальных представителей компании, к атаке причастна российская киберпреступная группировка.

Джен Псаки заявила, что вопрос кибератак станет одной из тем в ходе запланированной 16 июня встречи между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"We're not taking anything off the table in terms of how we may respond," Press sec Psaki tells @marykbruce about the recent cyber attack on meat processor JBS alleged to have been perpetrated by hackers based in Russia. https://t.co/QTXkEiHarr pic.twitter.com/CcQQ8myoVZ