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03 июня 18:06
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новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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США пригрозили «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников

США
США пригрозили «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты намерены создать международную коалицию, которая будет «наказывать» государства мира, которые укрывают киберпреступные группировки. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Заявление Псаки прозвучало в ответ на вопросы о хакерской атаке на головной офис бразильской мясоперерабатывающей компании JBS, находящийся в Сан-Паулу. Атака привела к остановке производства на американских и австралийских заводах компании, контролирующей более 20% мясопереработки в США.

Удар по JBS заставила администрацию Белого дома пересмотреть взгляды на продуктовую безопасность страны. По сообщению официальных представителей компании, к атаке причастна российская киберпреступная группировка.

Джен Псаки заявила, что вопрос кибератак станет одной из тем в ходе запланированной 16 июня встречи между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Укрывательство преступных организаций, наносящих ущерб критически важной инфраструктуре в Соединенных Штатах, недопустимо. Мы не собираемся стоять в стороне. Мы поднимем этот вопрос, и мы не собираемся снимать его с повестки», — заявила Псаки.

Хакеры разбушевались

Атака на компанию JBS стала очередным подобным случаем, ставшим достоянием общественности в течение последнего месяца. В начале мая группировка DarkSide, которую в американских СМИ также связывают с РФ, заблокировала работу крупнейшего нефтепровода США, что спровоцировало дефицит нефтепродуктов в крупнейших городах Восточного побережья и привело к введению режима чрезвычайной ситуации в ряде штатов.

Хакеры из DarkSide наносят удар по энергетической системе США
 / Федеральное агентство новостей

Сообщалось также о взломе систем нью-йоркского метрополитена хакерами, якобы связанными с правительством Китая, в апреле 2021 года.

Все это вызывает обеспокоенность в администрации президента Байдена, формируя повестку дня на предстоящей встрече с Владимиром Путиным.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Власти России неоднократно поднимали вопрос о международном сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Владимир Путин озвучивал подобные предложения после обвинений в адрес России — якобы «российские хакеры» совершили вмешательство в президентские выборы 2016 года. Неоднократные предложения президента РФ о формировании совместного с США механизма для контроля безопасности в информационной среде так и не получили отклика со стороны вашингтонской администрации. Сейчас же американцы намерены создать собственную коалицию, которая будет наводить порядок в информационной среде.

США собираются «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников
Global Look Press  / Kremlin Pool

О нежелании США сотрудничать с РФ в сфере информационной безопасности недавно заявил председатель Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Они не хотят сотрудничать с нами в этой сфере, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы. Никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам они ни нам, ни широкой публике не предъявляют, но выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве», — заявил Патрушев.

Он считает, что за большинством хакерских атак на объекты на территории США стоят американские же спецслужбы, которые таким образом формируют необходимое общественное мнение, пытаясь выставить Россию и Китай агрессорами для введения «ответных мер».

Безопасность или санкции?

Заявленные стремления США выглядят не как намерение навести порядок в киберпространстве и сделать его безопасным для всех, а как попытка сформировать список «стран-спонсоров кибертерроризма» и поиски новых возможностей для введения санкций.

Если обвинения против других стран строятся на причастности их правительств к проведению кибератак, то любой случай мошенничества с кредитными картами можно подвести под введение санкций. Если официальным поводом для введения ответных мер станут действия «частников», не связанных с тем или иным правительством, у США и их союзников окажутся развязаны руки — ведь согласно американской военной доктрине нападение на США в киберпространстве приравнивается к акту военной агрессии и предполагает, в том числе военный ответ.

США собираются «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com / JanBaby / PublicDomainPictures

Доказательной базой в этом случае может служить все что угодно — от IP-адресов до фрагментов программного кода, в котором используется кириллица, китайский или фарси. Не стоит сомневаться, что американские спецслужбы имеют широчайшие возможности для создания необходимых «доказательств».

Легализовать же эти «доказательства» можно через привычных «независимых расследователей» наподобие Bellingcat. Хотя, как показывает практика, даже такими формальностями американцы занимаются далеко не всегда.

США пригрозили «наказывать» страны, укрывающие киберпреступников
Федеральное агентство новостей  / 

Не можешь победить возглавь

Любопытно, что заявления Псаки о формировании коалиции по кибербезопасности совпало с очередным шпионским скандалом — американские спецслужбы следили за ведущими европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Слежка осуществлялась при пособничестве правительства и спецслужб Дании.

Показательно, что страны, чьи политики находились «под колпаком» АНБ США, продемонстрировали более чем скромную реакцию на подобные действия союзника по НАТО. Однако можно не сомневаться, что все они с радостью примкнут к американской коалиции, призванной бороться с угрозами в информационном пространстве, «исходящими от России и Китая».

Риторика Вашингтона свидетельствует о стремлении Запада контролировать информационную среду, противостоя попыткам формирования прозрачного международного механизма для регуляции этой сферы. Такое стремление сравнимо с созданием цифрового железного занавеса и будет способствовать формированию национальных интернет-кластеров — в тем странах, которые не пожелают играть по американским правилам.

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санкции сша байден кибербезопасность
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