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03 июня 12:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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Ищенко объяснил, почему насильственная украинизация выгодна России

  /   Обновлено: 03 июня 2021 12:01
Политика
Ищенко объяснил, почему насильственная украинизация выгодна России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Киев, 3 июня. Украинцы будут хуже относиться к властям страны, если она будет сильнее угнетать людей, тем самым у России будет больше шансов на то, что от нее будут ждать улучшения положения.

Соответствующее заявление сделал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, граждане страны, которые раньше не любили российскую сторону, будут вынуждены менять свое отношение.

«Я когда-то еще на украинском телевидении говорил украинским националистам, что я Украину не люблю. Она мне вообще-то не нужна. И я был бы очень рад, если бы они получили возможность реализовывать свои завиральные идеи, потому что таким образом они бы уничтожили это государство с выдающейся эффективностью», — подчеркнул он.

Ищенко отметил, что закон об общении сотрудников сферы услуг только на украинском языке является очередной попыткой угнетения русского языка.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник был вынужден оправдываться за угрозы НАТО ядерным оружием. По его словам, «восстановление ядерного статуса пока не стоит на повестке у Киева».

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Все новости / Политика / Ищенко объяснил, почему насильственная украинизация выгодна России
украина россия ищенко
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