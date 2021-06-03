Киев, 3 июня. Украинцы будут хуже относиться к властям страны, если она будет сильнее угнетать людей, тем самым у России будет больше шансов на то, что от нее будут ждать улучшения положения.

Соответствующее заявление сделал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, граждане страны, которые раньше не любили российскую сторону, будут вынуждены менять свое отношение.

«Я когда-то еще на украинском телевидении говорил украинским националистам, что я Украину не люблю. Она мне вообще-то не нужна. И я был бы очень рад, если бы они получили возможность реализовывать свои завиральные идеи, потому что таким образом они бы уничтожили это государство с выдающейся эффективностью», — подчеркнул он.

Ищенко отметил, что закон об общении сотрудников сферы услуг только на украинском языке является очередной попыткой угнетения русского языка.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник был вынужден оправдываться за угрозы НАТО ядерным оружием. По его словам, «восстановление ядерного статуса пока не стоит на повестке у Киева».