Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня

Москва, 3 июня. Комиссия ВОЗ, прибывшая в Россию для изучения вакцины от коронавируса «Спутник V», завершит свою работу к 4 июня. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперты изучают данные о российском препарате перед проведением сертификации. Клюге уточнил, что с самого начала поддерживает связь с властями РФ, так как сейчас перед организацией стоит задача по одобрению вакцины. К 4 июня должны будут подготовить отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал об эффективности «Спутника V». По его словам, действенность препарата составляет более 96%.