Новак опроверг слухи об условиях бесплатной газификации

Москва, 3 июня. Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал слухи об условиях, которые якобы необходимо соблюсти частному лицу при подключении его дома к газовой линии.

По его словам, домовладельцы не обязаны оплачивать некий обязательный объем газа после бесплатного подключения.

«Информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, неправильная», — сказал он.

Ранее Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+. По его словам, соглашение о снятии с рынка существенных объемов сырья оказалось эффективным. Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти стабилизировался, резюмировал он.