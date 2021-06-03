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03 июня 12:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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Новак опроверг слухи об условиях бесплатной газификации

  /   Обновлено: 03 июня 2021 12:03
Экономика
Новак опроверг слухи об условиях бесплатной газификации
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 3 июня. Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал слухи об условиях, которые якобы необходимо соблюсти частному лицу при подключении его дома к газовой линии.

По его словам, домовладельцы не обязаны оплачивать некий обязательный объем газа после бесплатного подключения.

«Информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, неправильная», — сказал он.

Ранее Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+. По его словам, соглашение о снятии с рынка существенных объемов сырья оказалось эффективным. Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти стабилизировался, резюмировал он.

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россия новак газ
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