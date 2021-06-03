Тонущее у берегов Шри-Ланки судно с кислотой спровоцировало экологическую катастрофу

Шри-Джаяварденепура-Котте, 3 июня. Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы после ЧП с судном, тонущим у берегов Шри-Ланки. Корабль, загруженный азотной кислотой, горел десять дней.

В настоящее время власти пытаются сделать все возможное, чтобы химикаты не распространились дальше по побережью и океану, заявила глава агентства по обеспечению безопасности морей Даршани Лахадапура. По ее словам, это «худшая экологическая катастрофа» в истории острова, передает сайт 360tv.ru.

По предварительным данным, из горящего судна произошла утечка ядовитой азотной кислоты. Моряки, работавшие на контейнеровозе, не сумели предотвратить распространение огня. Генеральный секретарь Партии свободы Шри-Ланки Даясири Джаясекара подтвердил, что флора и фауна уничтожены по всей береговой линии.