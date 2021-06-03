Депутат Осипов ответил на предложение Милонова лишить пенсии коллекторов

Москва, 3 июня. Депутат Госдумы РФ Илья Осипов ответил на предложение своего коллеги Виталия Милонова лишать пенсии людей, работающих коллекторами.

Как считает парламентарий, нельзя путать бандитов и коллекторов, так как последние занимаются взысканием долгов. Осипов уверен, что с просроченной задолженностью и должниками нужно бороться.

«Не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию», — цитирует Осипова РИА Новости.

Деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, но не ущемлять права человека, так как должник преступником не является, заключил Осипов.

Ранее Милонов заявил, что люди, которые когда-либо занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсионных выплат. По словам депутата, российское законодательство должно запрещать коллекторам занимать любые должности. Эти люди также не должны иметь «права называть себя гражданином», уверен он.