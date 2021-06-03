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03 июня 12:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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Депутат Осипов ответил на предложение Милонова лишить пенсии коллекторов

Политика
Депутат Осипов ответил на предложение Милонова лишить пенсии коллекторов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 3 июня. Депутат Госдумы РФ Илья Осипов ответил на предложение своего коллеги Виталия Милонова лишать пенсии людей, работающих коллекторами.

Как считает парламентарий, нельзя путать бандитов и коллекторов, так как последние занимаются взысканием долгов. Осипов уверен, что с просроченной задолженностью и должниками нужно бороться.

«Не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию», — цитирует Осипова РИА Новости.

Деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, но не ущемлять права человека, так как должник преступником не является, заключил Осипов.

Ранее Милонов заявил, что люди, которые когда-либо занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсионных выплат. По словам депутата, российское законодательство должно запрещать коллекторам занимать любые должности. Эти люди также не должны иметь «права называть себя гражданином», уверен он.

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милонов коллекторы бандиты осипов
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