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03 июня 12:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
Все новости

Новосибирская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в колодец

Происшествия
Новосибирская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в колодец
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 3 июня. Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту падения годовалого ребенка в канализационный люк. Инцидент произошел на территории НГТУ в Ленинском районе.

По предварительной версии следствия, мальчик находился на газоне с матерью и наступил на металлическую крышку люка, которая не была закреплена должным образом. Ребенка госпитализировали медики с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Прокуратура проверит деятельность должностных лиц НГТУ и установит, была ли безопасность на территории обеспечена должным образом. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В Волгодонске в канализационный люк упал ребенок, сообщал ФАН. Пострадавший получил ушиб грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.

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ленинский район нгту годовалый ребенок
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