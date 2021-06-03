Новосибирская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в колодец

Новосибирск, 3 июня. Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту падения годовалого ребенка в канализационный люк. Инцидент произошел на территории НГТУ в Ленинском районе.

По предварительной версии следствия, мальчик находился на газоне с матерью и наступил на металлическую крышку люка, которая не была закреплена должным образом. Ребенка госпитализировали медики с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Прокуратура проверит деятельность должностных лиц НГТУ и установит, была ли безопасность на территории обеспечена должным образом. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В Волгодонске в канализационный люк упал ребенок, сообщал ФАН. Пострадавший получил ушиб грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.