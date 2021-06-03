В Госдуме сообщили о планах начать регулировать криптовалюту

Москва, 3 июня. В нижней палате Федерального собрания разрабатывают изменения для Гражданского кодекса, касающиеся электронных валют.

Свое мнение по этому вопросу высказал глава думского комитета по законодательству Крашенинников.

«Мы снимем этот парадокс, когда криптовалюта есть, а ничем не регулируется», — заявил он.

Нынешние правовые нормы не регулируют оборот криптоактивов. Депутаты рассматривают различные варианты регулирования данного рынка. Одним из возможных решений может стать наделение криптовалюты статусом имущества.