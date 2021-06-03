Москва, 3 июня. Крушение малайзийского Boeing MH17 на юго-востоке Украины произошло почти семь лет назад, но Запад игнорирует неудобные для него факты. Об этом рассказали журналисты.

По официальной версии трагедии, пассажирский самолет, на борту которого летели 298 человек, сбили ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук». Голландские следователи и прокуроры настаивают, что якобы ополченцы Донбасса пользовались этим «доставленным из России» ЗРК. В суде звучат даже четыре фамилии, три из которых принадлежат гражданам РФ, а одна — украинцу.

Аналитики не согласны с такими выводами. Эксперты отмечают, что для поражения самолета из «Бука» необходима специальная аппаратура, которой не обнаружилось в Донбассе. Существуют разные версии падения воздушного судна. Однако все подтверждает то, что трагедия была тщательно спланирована, но плохо реализована.

wikipedia.org / Ministerie van Defensie

Журналисты обратили внимание на западных кураторов Украины. По мнению экспертов, Boeing сбивали не ради забавы, а чтобы обезопасить район добычи сланцевого газа. Аналитики напоминают про интересы вице-президента США Джо Байдена, которым он тогда являлся. Ничто не должно было угрожать бизнесу «уважаемых людей» и плану Киева, заключили эксперты.

Голландский суд планировал изучить обломки самолета по делу MH17. В Гааге сочли необходимым восстановить полную картину трагедии 2014 года.