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03 июня 12:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
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Аналитики разоблачили интересы Киева и Запада в трагедии MH17

  /   Обновлено: 03 июня 2021 11:28
Политика
Аналитики разоблачили интересы Киева и Запада в трагедии MH17
Prt Scr courtmh17.com

Москва, 3 июня. Крушение малайзийского Boeing MH17 на юго-востоке Украины произошло почти семь лет назад, но Запад игнорирует неудобные для него факты. Об этом рассказали журналисты.

По официальной версии трагедии, пассажирский самолет, на борту которого летели 298 человек, сбили ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук». Голландские следователи и прокуроры настаивают, что якобы ополченцы Донбасса пользовались этим «доставленным из России» ЗРК. В суде звучат даже четыре фамилии, три из которых принадлежат гражданам РФ, а одна — украинцу.

Аналитики не согласны с такими выводами. Эксперты отмечают, что для поражения самолета из «Бука» необходима специальная аппаратура, которой не обнаружилось в Донбассе. Существуют разные версии падения воздушного судна. Однако все подтверждает то, что трагедия была тщательно спланирована, но плохо реализована.

Аналитики разоблачили интересы Киева и Запада в трагедии MH17
wikipedia.org  / Ministerie van Defensie

Журналисты обратили внимание на западных кураторов Украины. По мнению экспертов, Boeing сбивали не ради забавы, а чтобы обезопасить район добычи сланцевого газа. Аналитики напоминают про интересы вице-президента США Джо Байдена, которым он тогда являлся. Ничто не должно было угрожать бизнесу «уважаемых людей» и плану Киева, заключили эксперты.

Голландский суд планировал изучить обломки самолета по делу MH17. В Гааге сочли необходимым восстановить полную картину трагедии 2014 года.

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украина mh17 запад
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