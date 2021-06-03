ФАН узнал подробности взрыва на шахте в Бурятии

Улан-Удэ, 3 июня. Мощный взрыв у рудника «Владимирский» в Окинском районе Бурятии произошел во время проведения буро-взрывных работ, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Горняки закладывали взрывчатку в забое шахты, по неизвестной причине произошла детонация. Под завалами породы нашли тело Дмитрия Б. 1991 года рождения, на поверхности были видны только его голова и кисть руки.

Спасатели проверили пульс мужчины, но признаков жизни не было. Прибывший на место ЧП фельдшер зафиксировал время смерти. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью.

В момент взрыва под землей находились восемь человек. Семерых удалось благополучно поднять на поверхность, они не пострадали, сообщал ФАН.