Пасынок Глюкозы уехал в США и женился

Москва, 3 июня. Сын мужа певицы Глюкозы Александр проживает в Соединенных Штатах. Артистка похвасталась, что совсем недавно юноша женился.

Артистка сообщила, что раньше молодой человек жил вместе с ними, но потом решил уехать в Штаты. Там пасынок Глюкозы встретил девушку, которая впоследствии стала его женой.

«Недавно женился на американке, потрясающе красивой девушке по имени Кэссиди. Она будущий геолог, что сейчас является очень модной профессией», — сказала поп-исполнительница в интервью Tele.ru.

Артистка также приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Совсем скоро Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков отметят 15 лет брака. Знаменитость не может осознать, как быстро пролетели годы совместной жизни с возлюбленным.

«Возможно, разница в возрасте тоже играет роль (Чистяков старше супруги на 13 лет. — Прим. ФАН), потому что, когда мы только начинали нашу супружескую жизнь, я была скорее ребенок — хулиганка, которая на все смотрела с открытым ртом и со всем соглашалась. А сейчас я чувствую некое партнерство, есть определенный опыт, на который я могу опереться», — поделилась 34-летняя певица.

В прошлом месяце старшая дочь Глюкозы отпраздновала 14-летие. Мать трогательно поздравила первенца с днем рождения на своей странице в Instagram.