Всеволод Шиловский: Настоящий артист умеет думать, слушать и любить

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский отмечает сегодня день рождения — ему исполняется 83 года. В эксклюзивном интервью ФАН ученик мхатовской школы, профессор ВГИК рассказывает о призвании педагога, учениках-единомышленниках и будущем Театра-студии, носящей его имя.

«Неинтеллектуальный артист — это шлак»

— Всеволод Николаевич, вы из поколения актеров, которые говорят: «служил в театре». Старому МХАТу отдана почти половина вашей жизни, а после раскола театра в 1987 году вы полностью ушли в кинематограф. Есть и третья стезя, объединяющая «две жизни» — педагогика. Она сейчас главная в вашей жизни?

— Я преподавал в Школе-студии МХАТ. Меня пригласили туда ассистентом сразу после окончания этого театрального вуза в 1961 году. Мои ровесники были и моими студентами: Владимир Меньшов, Андрей Мягков, Ирина Мирошниченко, Анастасия Вознесенская. Параллельно играл на сцене, ставил спектакли. Развалился МХАТ… Я стал сниматься и снял много фильмов. Больше 20 лет преподаю во ВГИКе — и сейчас ухожу.

— Вы учились у великих мастеров, за плечами у вас — более 60 лет творческой деятельности. Как мастер и педагог, вы можете сразу, принимая человека на обучение такой профессии, как артист, понять, выйдет ли из него толк?

— Педагогика — это призвание, также, как быть артистом, инженером, химиком, врачом. В Школе-студии МХАТ были такие громадные педагоги, как Борис Вершилов, Георгий Герасимов, Александр Карев, Скрябин. Это были не большие актеры, но потрясающие педагоги, воспитавшие целую плеяду известных артистов и режиссеров. За 60 лет педагогики глаз стал профессиональным. Бывает, человек только-только рот откроет, а ты уже ощущаешь его потенциал. Случаются ошибки, но крайне редко. Потому что таланту научить нельзя. Можно научить школе, технике, помочь развить интеллект.

— Что зависит от педагога?

— Я всегда начинаю занятия с вопросов: «Что вы читали, что посмотрели, куда ходили?» Потому что неинтеллектуальный артист сегодня — это почти шлак. К сожалению, сегодня фантастическая беда — беда образования. Молодежь не виновата, это воспитание государства. Что такое настоящий артист? Умеющий думать, слушать и любить. Обладаешь этими качествами — артист, не обладаешь — свободен.

Осталось очень мало педагогов. Надо круглые сутки работать с ними. А как иначе? И я отказываюсь от съемок, от концертов, вот в чем суть… Педагогика — это подвижничество. Как Станиславский написал Вахтангову: «Победителю-ученику от побежденного учителя». В свое время я получал стипендию Шмелева, мы жили в общежитии, бесплатно, естественно, педагоги получали приличные деньги, а самое главное — было распределение. А сейчас — пошли вон, на паперть! Поэтому откровенно говорю поступающим ко мне абитуриентам: «Дорогие мои, не идите в эту профессию. Вы никому не нужны». Они стараются, они хотят, а куда хотеть-то? Однажды я оставил на своем курсе всего пять девочек, но именно с ними поставил замечательный фильм-спектакль «Звезды на утреннем небе», премьеру сыграли в Доме кино.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

«Трагедия русского искусства»

— Русская актерская школа и система Станиславского известна по всему миру. Есть ли у основоположников достойные продолжатели в педагогике, театре и отечественном кино?

— В первую очередь, следовало бы держаться принципа «педагогам надо платить». Ведь это заканчивается переизбытком «производства» артистов: плодятся школы, курсы, падает планка профессионального обучения. Профессия артист — самая вредная, потому что ты зависим от всех. Я педагог, режиссер, актер, сценарист, поставил много фильмов, сыграл 120 ролей. Когда мы заканчивали вуз, пять-шесть театров предлагали свои услуги и звали к себе. А какие выходили люди! Из одной только школы студии МХАТ: и Ефремов, и Доронина, и Кваша, и Евстигнеев, и Гафт, и Урбанский. Сейчас можно по пальцам перечислить настоящие индивидуальности. Потому что они не нужны. Посмотрите, что творится на телевидении. Пустота! Они просто произносят текст.

— Требования к актерскому мастерству в театре и кино — разные? Легко ли пробиться таланту?

— Сегодня приглашает, допустим, талантливый режиссер талантливую актрису, он вынужден отказать: «Ты понимаешь, я ничего не мог сделать, продюсеру понравилась другая артистка». А кто такие продюсеры? Эти люди, никакого отношения к искусству не имеющие, а имеющие деньги. Раньше мог кто-нибудь позволить режиссеру не взять артиста? Был худсовет, был директор студии, был директор объединения. Сергей Бондарчук сколько обходил кабинетов, чтобы снять «Судьбу человека» будучи народным артистом всего Советского Союза? И пробил. А сейчас бы сказали: «Извини, старик, денег нет и потом невыгодная тема». Снимают фильмы исключительно для Запада. Народ наш не ходит, а там получается. Почему? Потому показывают Россию в негативе — и сразу там премии получают. Вот в чем трагедия русского искусства.

«Я уверен в своих учениках»

— Как будет развиваться «Театр-студия имени Всеволода Шиловского»?

— Сейчас я строю этот театр. Есть новый постоянный адрес: Петровка, 17. Если все будет хорошо, к Новому году, может быть, получится переехать. Это будет маленькая «Табакерка». Театр-студия — всегда эксперимент, выходят молодые актеры и пробуют себя в каких-то ролях. В этом идея — объединить школу высокого театрального мастерства середины прошлого века с самореализацией молодых актеров из века нынешнего.

Поскольку труппа состоит только из моих учеников, то это будет коллектив единомышленников. Построится театр, а он строится, и будем играть.

ТАСС / Артем Геодакян

— С драматургическим материалом тоже будут эксперименты?

— В репертуаре театра — 12 поставленных спектаклей. И классика, и запад, и советские, и русские пьесы. Три пьесы одного только Юрия Полякова: «Чемоданчик», «Одноклассники» и «Особняк на Рублевке». Если бы мои ученики плохо играли, то, при моей жути и придирчивости, я никогда бы не выпустил их на сцену. Я очень уверен в учениках. Совсем недавно на международном театральном фестивале в Мелихово мы сыграли спектакль «Дядя Ваня», прямо в доме Антона Павловича Чехова, и я сам в нем участвовал. Был большой успех, потому что делали постановку, дорастая до гениальности Чехова, а не подминая пьесу себя, под свою маленькую индивидуальность. Это просто победа моих учеников, единомышленников, коллег. И это было приятно.

— Расскажите о любимой роли, про любимую работу в кино?

— Нет избранных, каждая дорога. Допустим, Тодоровский. У меня совершенно разных три роли в его картинах. «Военно-полевой роман», «Интердевочка» или «Любимая женщина механика Гаврилова» — совершенно разные характеры. Это счастье, что мы с ним были друзьями и он мне давал ту роль, которую я хотел сыграть. Предлагал главную, а я говорил: «Нет, вот эту».

— У вас есть хобби?

— Значки. Уникальная коллекция из нескольких тысяч значков из разных стран. Есть и спортивные, и коммунистические, и депутатские.

— Россия — любимая страна? Многие хотели бы работать, например, в Голливуде. А вы?

— Нет, никогда. Я много работал за границей, снимал в Америке, во Франции, в Германии, и меня уговаривали остаться «педагогировать». Но я считал секунды, чтобы закончилась экспедиция, чтобы побыстрее оказаться в нашей любимой, несчастной Родине, без которой я жить не могу. Там все чужое, менталитет другой, живут по-другому, думают по-другому, никогда им не понять нас. А сколько наших там уже побаловались, побыли и поняли, что никогда никто их не признает? Есть только одна русская женщина, хорошая артистка, которая посвятила жизнь своей дочери — и та действительно превратилась в настоящую звезду Голливуда… (Галина Логинова, мать Миллы Йовович. — Прим. ФАН)

ТАСС / Александр Саверкин

Всеволод Николаевич Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР (1986). Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1987 годах служил во МХАТе, снимался в кино. Снялся более чем в 150 фильмах, среди которых «Избранник судьбы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Жила была одна баба», «Жизнь Клима Самгина», «Барханов и его телохранитель» и другие.