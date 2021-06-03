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03 июня 12:04
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новостей
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
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Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
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Израильские ученые увеличили среднюю продолжительность жизни мышей на 23%

Наука
Израильские ученые увеличили среднюю продолжительность жизни мышей на 23%
pixabay.com  /  Tibor Janosi Mozes

Тель-Авив, 3 июня. Метод увеличения продолжительности жизни опробовали на грызунах. Соответствующие исследования проводились в израильском Университете имени Бар-Илана.

Помощь израильским специалистам в ходе работ оказали ученые из Национального института здравоохранения США. Вместе им удалось обнаружить способ увеличения средней продолжительности жизни.

Метод показал эффективность во время опытов на грызунах. Основным его принципом является работа с белком под наименованием SIRT6. С возрастом этого микроэлемента становится меньше, в связи с чем снижается и устойчивость к раку.

Повышение уровня белка у мышей привело к тому, что средняя продолжительность их жизни увеличилась на 23%. Как рассказал профессор Хаим Коэн, через два-три года лаборатория будет проводить аналогичные исследования с участием человека.

Определить массу всех 46 хромосом впервые удалось британской группе научных специалистов. Как сообщалось ранее, исследования проводились в Университетском колледже Лондона.

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Все новости / Наука / Израильские ученые увеличили среднюю продолжительность жизни мышей на 23%
ученые израиль продолжительность жизни
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