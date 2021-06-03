Израильские ученые увеличили среднюю продолжительность жизни мышей на 23%

Тель-Авив, 3 июня. Метод увеличения продолжительности жизни опробовали на грызунах. Соответствующие исследования проводились в израильском Университете имени Бар-Илана.

Помощь израильским специалистам в ходе работ оказали ученые из Национального института здравоохранения США. Вместе им удалось обнаружить способ увеличения средней продолжительности жизни.

Метод показал эффективность во время опытов на грызунах. Основным его принципом является работа с белком под наименованием SIRT6. С возрастом этого микроэлемента становится меньше, в связи с чем снижается и устойчивость к раку.

Повышение уровня белка у мышей привело к тому, что средняя продолжительность их жизни увеличилась на 23%. Как рассказал профессор Хаим Коэн, через два-три года лаборатория будет проводить аналогичные исследования с участием человека.

Определить массу всех 46 хромосом впервые удалось британской группе научных специалистов. Как сообщалось ранее, исследования проводились в Университетском колледже Лондона.