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03 июня 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
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США обвиняют Пекин в хакерской атаке на метрополитен Нью-Йорка

США
США обвиняют Пекин в хакерской атаке на метрополитен Нью-Йорка
Global Look Press  /  Wang Ying / Xinhua

Нью-Йорк, 3 июня. Газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на транспортное управление города сообщает о хакерской атаке на систему метро Нью-Йорка, которую приписывают группировке хакеров, связанной с китайским правительством.

Согласно отчету управления, взлом компьютерных систем имел место в апреле этого года. Злоумышленникам удалось проникнуть в системы Нью-Йоркского транзитного агентства, отвечающего за управление поездов подземки. По заявлению официальных лиц, инцидент не нес угрозы жизням и здоровью пассажиров, так как хакерам не удалось получить доступ к системам, непосредственно отвечающим за управление поездами. Также не были затронуты личные данные пассажиров.

«Существующие многоуровневые системы безопасности сработали так, как и было задумано, предотвратив распространение атаки», — сообщил Рафаил Портной, главный технический директор транспортного управления.

Вместе с тем проведенное расследование заставило руководство транспортной компании высказать опасения по поводу дальнейшего использования уязвимостей, обнаруженных преступниками в ходе атаки, что может вылиться в новые, более масштабные взломы.

Сотрудники компании FireEye, привлеченной к расследованию инцидента, считают атаку на системы метрополитена Нью-Йорка частью активности группировок, связанных с правительством КНР, по взлому объектов американской инфраструктуры. Также выдвигается версия, что взлом был направлен на изучение работы автоматики метрополитена с целью промышленного шпионажа.

США обвиняют Пекин в хакерской атаке на метрополитен Нью-Йорка
pixabay.com  / 

Атака на транспортную систему Нью-Йорка стала одним из ряда громких инцидентов, произошедших в США в течение последних месяцев. Так, в начале мая хакерская группировка DarkSide, предположительно базирующаяся в России, парализовала работу оператора крупнейшего нефтепровода страны Colonial Pipeline, что спровоцировало дефицит топлива на восточном побережье США. В начале июня жертвой злоумышленников стали предприятия крупной мясоперерабатывающей компании JBS. Ответственность за эту атаку также возложили на российских хакеров.

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Все новости / США / США обвиняют Пекин в хакерской атаке на метрополитен Нью-Йорка
сша хакерская атака метро нью-йорка
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