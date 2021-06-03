В России за сутки выявили 8933 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 3 июня. Российские медики за прошлые сутки зарегистрировали 8933 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 85 регионах РФ. При этом у 15% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 393. Полностью вылечиться от инфекции смогли еще 9383 пациента.

Накануне в стране зафиксировали 8832 случая заражения COVID-19. В Минздраве РФ считают, что эпидемиологическая ситуация сейчас находится на переломном моменте.