Суд наказал жителя Энгельса, напавшего со шпателем на полицейских

Саратов, 3 июня. Житель Энгельса признан виновным в нападении на сотрудников полиции и проведет два года в колонии строгого режима. 25-летний мужчина пытался избить полицейских, после чего вооружился ножом и шпателем, но был усмирен своими друзьями.

«Мужчина был ранее судим, поэтому условным сроком отделаться у него не получилось. Подсудимому повезло, что он не успел нанести правоохранителям серьезного вреда, иначе наказание оказалось бы в разы суровее. Алкоголь до добра не доводит», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник правоохранительных органов Иван Т.

Ранее грибник обнаружил труп мужчины на окраине Саратова. Предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти.