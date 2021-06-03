Башар Асад вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V»

Дамаск, 3 июня. Президент Сирии Башар Асад привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

Дипломат также отметил, что в Сирию уже поступила первая партия российского препарата от COVID-19. Эту поставку использовали для вакцинации врачей и первых лиц страны.

Теперь начали прививать остальное население. При этом Хаддад уточнил, что не может назвать точный объем препарата, который был направлен в Сирию.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее рассказал об эффективности вакцины «Спутник V». По его словам, этот показатель сейчас превышает 96%.