США неожиданно свернули проект разработки рельсотрона

Вашингтон, 3 июня. Военно-морские силы США намерены не продолжать исследование и разработки рельсотрона, передает американское издание The Drive.

Отмечается, что бюджет ВМС США на 2022 финансовый год предусматривает обнуление двух статей, связанных с рельсотроном. При этом создание рельсовой пушки началось еще в 2005 году. О таком неожиданном решении свернуть этот проект стало известно после публикации бюджетного плана на следующий год.

При этом достигнутые технологии и наработки по рельсотронам задокументируются и сохранятся, отметили в США.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен ускорить темпы развертывания гиперзвукового оружия. Такое решение обусловлено тем, что эти системы разрабатываются в количестве, которое выходит за текущие рамки.

Также в издании RT сообщили, что Вашингтон заинтересован в поддержке конфликта на востоке Украины, поэтому направляет Киеву оружие и боеприпасы. Вполне вероятно, что такие поставки происходят под прикрытием военных учений.