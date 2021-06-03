Губернатор Подмосковья рассказал на ПМЭФ о планах по развитию региона

Санкт-Петербург, 3 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию области во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Московская область за время мероприятия подпишет 46 соглашений с российскими и зарубежными инвесторами, среди них представители из Дании, Австрии, Франции, США и ОАЭ. Это позволит открыть 55 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья и принесет региону более 240 млрд рублей инвестиций.

Стенд Московской области в этом году содержит три блока. Первый информирует о карте предприятий с отметками мировых компаний, которые стали инвесторами. Второй раздел посвящен народным художественным промыслам Подмосковья. Третий блок освещает работу Центра управления регионом, где анализируют сведения о запросах жителей и решают возникающие вопросы.

До этого сообщалось, что телеканал «360» представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отражает последние достижения сотрудников издания.