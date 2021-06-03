Губернатор Подмосковья рассказал на ПМЭФ о планах по развитию региона

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
Все новости
03 июня 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
Все новости

Губернатор Подмосковья рассказал на ПМЭФ о планах по развитию региона

Общество
Губернатор Подмосковья рассказал на ПМЭФ о планах по развитию региона
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Санкт-Петербург, 3 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию области во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Московская область за время мероприятия подпишет 46 соглашений с российскими и зарубежными инвесторами, среди них представители из Дании, Австрии, Франции, США и ОАЭ. Это позволит открыть 55 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья и принесет региону более 240 млрд рублей инвестиций.

Стенд Московской области в этом году содержит три блока. Первый информирует о карте предприятий с отметками мировых компаний, которые стали инвесторами. Второй раздел посвящен народным художественным промыслам Подмосковья. Третий блок освещает работу Центра управления регионом, где анализируют сведения о запросах жителей и решают возникающие вопросы.

До этого сообщалось, что телеканал «360» представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отражает последние достижения сотрудников издания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Губернатор Подмосковья рассказал на ПМЭФ о планах по развитию региона
подмосковье воробьев пмэф
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 99381 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 45727 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 40462 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 37418 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 31032 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru