Вторжение военных НАТО на болгарский завод запечатлели на видео

София, 3 июня. Американские военные во время учений НАТО по ошибке вторглись на территорию производственного предприятия в болгарской деревне Чешнегирово.

В Сети была опубликована видеозапись инцидента. Все происходящее снимали камеры видеонаблюдения, установленные на территории предприятия.

На кадрах видно, как вооруженные спецназовцы входят в помещение завода. Они осматривают цех и прилегающую территорию, при этом находившимся в этот момент на работе сотрудникам предприятия солдаты отдали приказ не двигаться.

Ранее общественность обратила внимание на абсурдный просчет бойцов ВС США, высмеяв позорный для Пентагона инцидент на учениях в Болгарии.