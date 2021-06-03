Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог

Многие согласятся с тем, что пребывание в летнем лагере — отличная школа жизни для ребенка. Однако с первой такой поездкой связаны не только родительские надежды, но и тревоги, причем не безосновательные.

О том, как мамам и папам понять, что их чадо готово к новому опыту, корреспонденту ФАН рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова.

Так, специалист говорит, что подготовка к лагерю у родителей должна начинаться гораздо раньше планирования первой поездки.

«Хотя бы за год до школы ребенка нужно отдать в детский коллектив (дошкольное учреждение. — Прим. ФАН), чтобы он получил там опыт общения в разных вертикалях: на равных со сверстниками и с посторонним человеком старше него. В противном случае вся эта нагрузка по выстраиванию коммуникации упадет на первый год школы, где к этому прибавляются учеба и другой уровень ответственности. ˂…˃ Если у ребенка нет опыта адаптации, и он не справляется с этим стрессом, то я бы не рекомендовала отправлять его в лагерь», — делится советами психолог.

Оптимальный возраст для первого подобного отдыха, по ее словам, составляет 8-9 лет, не раньше. И принципиально важно, чтобы к первой поездке на отдых у ребенка были сформированы навыки самообслуживания — умывание, чистка зубов, смена белья, уход за вещами — и определенный уровень личной дисциплины.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Несмотря на видимую готовность со стороны ребенка и родителей, предсказать заранее, получит он в лагере негативный опыт или позитивный, не получится, ведь в деле замешаны разные факторы. Однако практическую пользу, которую способны принести организованные летние каникулы, сложно переоценить. Ведь тот опыт социализации и развития коммуникативных навыков, которые дает ребенку лагерь, фундаментально важно для его успешной взрослой жизни.

«Посмотрите, как хорошо собраны и организованы во взрослой жизни спортсмены. Ведь лагерь про то же самое: дети куда-то выезжают, они там предоставлены сами себе и получают опыт жизни по определенному расписанию. ˂…˃ Развитие дисциплины и умение держаться в рамках — это вообще очень полезная история, потому что сейчас это серьезная проблема у большинства детей», — говорит психотерапевт.

Заключая, Ирина Попова вновь подчеркнула, что позитивный и полезный опыт нахождения ребенка в лагере напрямую зависит от его готовности к жизни в коллективе. А такое возможно, только если маленький человек растет не в моноотношениях, где общается лишь со старшими родственниками, а начинает тренировать навыки коммуникации как можно раньше.

Конечно, поездка в летний лагерь — это, в первую очередь, история про отдых. Однако забывать все знания, полученные за насыщенный учебный год, никому не хочется. Советами о том, как сделать лето ребенка в меру продуктивным, ранее поделилась детский психолог Наталья Наумова.