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03 июня 12:02
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новостей
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
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Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог

Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
pixabay.com  /  ddimitrova

Многие согласятся с тем, что пребывание в летнем лагере — отличная школа жизни для ребенка. Однако с первой такой поездкой связаны не только родительские надежды, но и тревоги, причем не безосновательные.

О том, как мамам и папам понять, что их чадо готово к новому опыту, корреспонденту ФАН рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова.

Так, специалист говорит, что подготовка к лагерю у родителей должна начинаться гораздо раньше планирования первой поездки.

«Хотя бы за год до школы ребенка нужно отдать в детский коллектив (дошкольное учреждение. — Прим. ФАН), чтобы он получил там опыт общения в разных вертикалях: на равных со сверстниками и с посторонним человеком старше него. В противном случае вся эта нагрузка по выстраиванию коммуникации упадет на первый год школы, где к этому прибавляются учеба и другой уровень ответственности. ˂…˃ Если у ребенка нет опыта адаптации, и он не справляется с этим стрессом, то я бы не рекомендовала отправлять его в лагерь», — делится советами психолог.

Оптимальный возраст для первого подобного отдыха, по ее словам, составляет 8-9 лет, не раньше. И принципиально важно, чтобы к первой поездке на отдых у ребенка были сформированы навыки самообслуживания — умывание, чистка зубов, смена белья, уход за вещами — и определенный уровень личной дисциплины.

Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
ТАСС  / Фадеичев Сергей

Несмотря на видимую готовность со стороны ребенка и родителей, предсказать заранее, получит он в лагере негативный опыт или позитивный, не получится, ведь в деле замешаны разные факторы. Однако практическую пользу, которую способны принести организованные летние каникулы, сложно переоценить. Ведь тот опыт социализации и развития коммуникативных навыков, которые дает ребенку лагерь, фундаментально важно для его успешной взрослой жизни.

«Посмотрите, как хорошо собраны и организованы во взрослой жизни спортсмены. Ведь лагерь про то же самое: дети куда-то выезжают, они там предоставлены сами себе и получают опыт жизни по определенному расписанию. ˂…˃ Развитие дисциплины и умение держаться в рамках — это вообще очень полезная история, потому что сейчас это серьезная проблема у большинства детей», — говорит психотерапевт.

Заключая, Ирина Попова вновь подчеркнула, что позитивный и полезный опыт нахождения ребенка в лагере напрямую зависит от его готовности к жизни в коллективе. А такое возможно, только если маленький человек растет не в моноотношениях, где общается лишь со старшими родственниками, а начинает тренировать навыки коммуникации как можно раньше.

Конечно, поездка в летний лагерь — это, в первую очередь, история про отдых. Однако забывать все знания, полученные за насыщенный учебный год, никому не хочется. Советами о том, как сделать лето ребенка в меру продуктивным, ранее поделилась детский психолог Наталья Наумова.

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детский лагерь детский психолог летние каникулы
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