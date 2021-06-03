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03 июня 12:02
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новостей
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
11:48
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Смоленские пожарные вывели из задымленного дома мужчину и женщину

  /   Обновлено: 03 июня 2021 11:17
Общество
Смоленские пожарные вывели из задымленного дома мужчину и женщину
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Чита, 3 июня. Сотрудники МЧС спасли из задымленного дома мужчину и женщину. Инцидент произошел в селе Смоленке Читинского района.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу МЧС в 03:28 по местному времени. Семеро спасателей оперативно прибыли на место пожара и вскрыли дверь. Внутри они обнаружили двух пострадавших, которые находились без сознания. Их эвакуировали и передали медикам, жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Пожар был полностью ликвидирован в 03:55. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Тульские спасатели вытащили из огня инвалида, сообщал ФАН. Едва заметив черный дым, сотрудники МЧС тут же бросились на помощь.

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смоленск спасатели хорошие новости россии
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