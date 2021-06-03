Смоленские пожарные вывели из задымленного дома мужчину и женщину

Чита, 3 июня. Сотрудники МЧС спасли из задымленного дома мужчину и женщину. Инцидент произошел в селе Смоленке Читинского района.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу МЧС в 03:28 по местному времени. Семеро спасателей оперативно прибыли на место пожара и вскрыли дверь. Внутри они обнаружили двух пострадавших, которые находились без сознания. Их эвакуировали и передали медикам, жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Пожар был полностью ликвидирован в 03:55. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Тульские спасатели вытащили из огня инвалида, сообщал ФАН. Едва заметив черный дым, сотрудники МЧС тут же бросились на помощь.