Фестиваль молодежных медиа и журналистики пройдет в День России на ВДНХ

Москва, 3 июня. Фестиваль молодежных медиа и журналистики «МедиаРоссия» пройдет в мультимедийном парке «Россия — моя история». Задача проекта — объединить независимые и патриотические СМИ.

Мероприятие, которое состоится в День России, 12 июня, в первую очередь направлено на создание благоприятной атмосферы для молодых работников СМИ. На базе 57-го павильона ВДНХ пройдут мастер-классы, обучения и лекции. Целью фестиваля является создание здоровой конкуренции в отрасли. «МедиаРоссия» покажет, что в стране есть немало молодых журналистов, которые любят свою родину, ценят ее историю и создают качественные медиапродукты.

Приглашенные эксперты вместе с участниками обсудят темы фейков, медиабезопасности и фандрайзинга, сообщает издание «Типичная Москва». Во время круглого стола пройдет подписание меморандума об информационном сотрудничестве и обмен опытом по работе в СМИ.

В честь празднования Дня России третья неделя июня станет самой короткой рабочей за все лето. В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому к выходным дням добавляется еще один — понедельник, 14 июня.