На ПМЭФ прошло обсуждение экономических тенденций после пандемии

Санкт-Петербург, 3 июня. Наиболее заметные представители российской и мировой экономики высказались в рамках ПМЭФ о новых трендах в экономическом секторе после пандемии.

Эксперты сравнивали положение мировой экономики с 2009 годом, когда страны были вынуждены столкнуться с последствиями глобального финансового кризиса. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула это сходство. Она высказала уверенность в том, что инфляция в этих условиях носит временный и переходный характер.

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина не согласилась с этой позицией. Глава регулятора сказала, что сложившаяся ситуация позволяет говорить об устойчивом характере инфляции.

В дискуссии позже приняли участие и представители экономического блока Правительства РФ.