Глава BP допускает участие компании в российских «зеленых» проектах

Санкт-Петербург, 3 июня. Нефтегазовая компания British Petroleum продумывает возможность участия в проектах по сжиженному природному газу (СПГ), возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и водороду в РФ.

Особенно компания заинтересована в сотрудничестве с «Роснефтью», заявил глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ в комментарии РИА Новости. Речь идет о соглашении по низкоуглеродному сотрудничеству, которое затрагивает все три энергоресурса. По его словам, в некоторых случаях НК может поддержать проекты, а в некоторых — направить инвестиции во что-то совершенно новое.

Соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных «зеленых» проектах компании заключили в феврале. Стороны сосредоточатся на ряде направлений: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности и других.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в рамках ПМЭФ оценил перспективы России на рынке водорода.