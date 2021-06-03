В России создадут сверхтяжелую ракету для полетов на Луну

Москва, 3 июня. Российские конструкторы планируют оснастить российскую ракету-носитель для лунной миссии возвращаемыми ступенями.

На сегодняшний день инженерам уже поручено проработать варианты создания многоразового космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Согласно данным Роскосмоса, опубликованным на сайте государственных закупок, проект позволит повторно использовать ракетные блоки первой ступени ракеты-носителя.

Еще в конце прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о пересмотре проекта сверхтяжелой ракеты «Енисей». В частности, ее планируют оснастить кислородно-метановыми двигателями, что позволит отправить первые российские пилотируемые миссии на Луну до 2032 года.

Ранее Рогозин также рассказал, что Роскосмос будет поддерживать российские стартапы в космической сфере. По его словам, госкорпорация осуществляет сбор идей и предложений от частных компаний. Рогозин подчеркнул, что Роскосмос готов помочь россиянам в реализации их проектов.

Как сообщает RT, на 1 июля запланирован запуск ракеты-носителя «Союз». Старт будет произведен с космодрома Восточный.