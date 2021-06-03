Восемь человек трудились в момент взрыва на шахте в Бурятии

Улан-Удэ, 3 июня. В шахте рудника «Владимирский» в момент взрыва находились восемь человек, один погиб.

ЧП случилось на золотодобывающей шахте в Окинском районе. По предварительной версии, трагедия произошла из-за самопроизвольно сдетонировавшей взрывчатки.

Семерых мужчин удалось поднять на поверхность, один остался. Его тело обнаружили спасатели. Мужчина 1991 года рождения погиб.

Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии, сообщал ФАН. В результате инцидента скончался один человек.