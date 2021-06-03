ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова

«Россия в международной изоляции и вот-вот загнется от санкций», — такие «заплачки», конечно же, попадались вам на глаза в соцсетях.

А теперь — новости из реального мира. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приезжает делегация в 500 человек из Катара. Его эмир Тамим бен Хамад Аль Тани справит в Северной столице свой день рождения: 3 июня одному из самых влиятельных людей Ближнего Востока исполняется 40 лет.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тот же день, соседний павильон, сессия «Россия-Африка». Участники: премьер-министр Руанды, премьер-министр ЦАР и «просто министр» из Египта.

Тот же павильон, два дня спустя. Сессия «Россия-Япония»: министры экономического развития и главы крупнейших корпораций обеих стран.

Между двумя этими сессиями — «Россия-Германия»: политиков и министров нет вообще, потому что на мероприятия, где действительно делаются дела, приезжают не крикуны зицпредседатели, а немногословные реальные бенефициары. Просто главы крупнейших финансово-промышленных групп — от российской «Северстали» до немецкого Дойче Банка — собираются и обсуждают, как вместе делать деньги.

Что? Отравление Скрипалей? И еще этого, как его, блогер такой смешной? Мальчик, прямой эфир CNN — за воротами на улице, а в этом зале — серьезные люди разговаривают, не мешай.

Все это можно сравнить с 1944 годом: противник огрызается, верещит, что вот-вот применит «чудо-оружие», может, даже потеснить на отдельных участках, наподобие битвы в Арденнах, но стратегически он проиграл много лет назад.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В чудесном новом мире для выживания понадобится всего три компонента: энергоносители, промышленность, армия. Даже мощнейшие мировые игроки могут похвастаться в лучшем случае двумя.

У Турции или у Китая — армия и промышленность, но нет нефти и газа.

У США — отчасти углеводороды и отчасти армия, но с промышленностью — совсем швах. Завод LATP в Огайо — последний, выпускавший танки «Абрамс» — с 2010 года на грани закрытия. Попытки трех администраций реанимировать его провалились. И даже на «тупых коммерсов» не спишешь — с 2004 года завод контролируется напрямую министерством обороны США. Прямо как в анекдоте: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Кто у нас еще остался? ЕС во главе с Германией. Там из трех компонентов выживания (об общеевропейской армии говорят уже лет 20, да мимо) в наличии вообще лишь один — старые добрые крупповские заводы. Правда, все они, по мнению Греты Тунберг, гробят климат «выбросами парниковых газов». Ну что ж, закрывайте — мы совсем не против.

Зато они айфоны и кроссовки от Канье Уэста такие модные делают… эм, в Китае, но все же. Придет запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ1 — можно кинуть во врага айфон, а как будет подбирать — убежать в кроссовках.

Зато у России — все три кита. Энергоносители: нефть, газ, уголь. И еще зерно. Промышленность — чтобы строить плавучие АЭС и спускать на воду эсминцы, которые смогут их защитить. И, конечно же, армия, показавшая себя на трех континентах.

ИА «Политика Сегодня» /

Поэтому самые дальновидные едут в блистательный Петербург. Ведь их примут как равных, договорятся о взаимовыгодных условиях в новом прекрасном мире.

И нам очень повезло, что сегодня в Кремле сидят прагматики, умеющие считать. Рынки XXI века — это Ближний Восток, самый богатый регион земли, и Африка — самый быстрорастущий. Им нужно наше вооружение, им нужна наша электротехника и наши ядерные реакторы, им нужно наше зерно. Ведь, в отличие от западных партнеров, мы не упрекаем их за «недостаточную репрезентацию третьего гендера» или за репрессии против террористов, то есть, простите, мы хотели вслед за Госдепом США сказать «демократической оппозиции».

И для полной победы нам нужно всего ничего. Чтобы Россию не разорвали искусственно раздутые межэтнические конфликты, как под занавес СССР. И чтобы «шестая колонна» под маской «заботы о стране» (вопрос лишь — какой) не подрывала наши традиционные национальные ценности.

Но это уже зависит от нас с вами.

1 Организация запрещена на территории РФ.