Туляк при помощи махинаций с банковским софтом украл 95 млн рублей

Тула, 3 июня. Мужчина нашел лазейки, чтобы красть деньги из банков. Таким способом он смог провернуть около 220 транзакций.

Злоумышленнику удалось перевести на свой счет 95,2 млн рублей. Эти деньги он стал вкладывать в покупку недвижимости. Незаконные действия сразу заметили. Теперь туляка ждет уголовное наказание, материалы дела готовят для отправки в суд.

Гражданин уже вернул банку около 40 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о краже и отмывании денег. Расследование продолжается, все детали преступления также будут установлены.