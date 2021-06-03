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новостей
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:56
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
11:48
Происшествия
Житель Алтайского края обманул бухгалтера и получил чужую зарплату
11:48
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Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в ЦАР

ЦАР
Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 июня. Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в Центральноафриканской Республике. Об этом стало известно после заявления главы «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александра Иванова.

Стоит отметить, что специалисты из РФ находятся в ЦАР по приглашению официальных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил африканской страны. Благодаря их помощи военнослужащие республики смогли разгромить боевиков «Коалиции патриотов за перемены» и восстановить правопорядок в государстве.

«Продолжаем обучение центральноафриканской армии FACA и полиции. Сейчас работаем более чем с 1000 человек. Обсуждаем с руководством армии, что следующая группа будет больше. Все центральноафриканские новобранцы очень большие патриоты, гордятся успехами Родины и верят в светлое будущее ЦАР. Проявляют усердие и настойчивость», — заявили в СОМБ.

Иванов дополнил, что тренировки приносят результаты и это вдохновляет отечественных специалистов.

«Мы с ребятами очень вдохновлены результатами!», — рассказали члены организации.

Ранее председатель СОМБ отреагировал на публикацию французского информационного издания RFI, в которой журналисты раскритиковали деятельность россиян в ЦАР. Александр Иванов назвал приведенные обвинения беспочвенными и предупредил, что встанет на защиту российских инструкторов.

 

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Все новости / ЦАР / Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в ЦАР
россия александр иванов цар сомб
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