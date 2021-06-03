Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в ЦАР

Банги, 3 июня. Российские инструкторы обучат более тысячи новобранцев армии и полиции в Центральноафриканской Республике. Об этом стало известно после заявления главы «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александра Иванова.

Стоит отметить, что специалисты из РФ находятся в ЦАР по приглашению официальных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил африканской страны. Благодаря их помощи военнослужащие республики смогли разгромить боевиков «Коалиции патриотов за перемены» и восстановить правопорядок в государстве.

«Продолжаем обучение центральноафриканской армии FACA и полиции. Сейчас работаем более чем с 1000 человек. Обсуждаем с руководством армии, что следующая группа будет больше. Все центральноафриканские новобранцы очень большие патриоты, гордятся успехами Родины и верят в светлое будущее ЦАР. Проявляют усердие и настойчивость», — заявили в СОМБ.

Иванов дополнил, что тренировки приносят результаты и это вдохновляет отечественных специалистов.

«Мы с ребятами очень вдохновлены результатами!», — рассказали члены организации.

Ранее председатель СОМБ отреагировал на публикацию французского информационного издания RFI, в которой журналисты раскритиковали деятельность россиян в ЦАР. Александр Иванов назвал приведенные обвинения беспочвенными и предупредил, что встанет на защиту российских инструкторов.