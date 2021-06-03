Рогозин заявил о предстоящем телефонном разговоре с новым главой NASA

Санкт-Петербург, 3 июня. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ближайшее время поговорит по телефону с новым главой NASA Биллом Нельсоном.

Рогозин сообщил о предстоящих переговорах во время Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости. ПМЭФ стартовал 2 июня и продлится до 5 июня.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что российская сверхтяжелая ракета «Енисей» может стать многоразовой вследствие возвращения ступеней на Землю. Также в организации отметили, что реализация проекта с эксплуатацией «Енисея» может обойтись в 1,7 трлн рублей. При этом из них порядка 900 млрд рублей будут направлены на разработку вспомогательного оборудования и лунного модуля.