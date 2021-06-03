Эфир: Против COVID-19 и за молодежь — итоги спортивных сессий ПМЭФ

В четверг, 3 июня, с 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг главы комитета Госдумы по спорту Бориса Пайкина. Главная тема — спортивные сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сразу две спортивные сессии проходят в рамках ПМЭФ — «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития» и «Роль спорта в формировании молодежной политики будущего».

В сессии ПМЭФ «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития» принимают участие глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, президент «Лиги ставок» Юрий Красовский, глава Башкирии Радий Хабиров и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Модератор дискуссии — врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки провела сессию «Роль спорта в формировании молодежной политики будущего». Участниками дискуссии стали президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлев, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, вице-президент РФС Денис Соловьев и игрок сборной России по регби Василий Артемьев.

Об итогах этих сессий в пресс-центре «Патриота» рассказывает Борис Пайкин.

