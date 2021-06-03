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03 июня 10:34
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новостей
10:34
Происшествия
Многотонное сооружение «Панцирь» пропало из военной части в Ленобласти
10:34
Происшествия
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
10:33
Происшествия
Расселенный дом полыхает в центре Москвы
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
Все новости

Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС

Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
pexels.com

Новосибирск, 3 июня. Депутата горсовета Ростислава Антонова проверяет региональный «Центр Э» из-за его публикаций по делу об убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании.

Силовики изучают посты Антонова из-за недостоверных высказываний, сообщил чиновник в беседе с изданием «Газета.Ru». На допросе, по его словам, он был почти четыре часа. Детали беседы с депутатом пока не уточняются.

После того, как в центре Новосибирска азербайджанцы устроили митинг в память о погибшем юноше, Ростислав Антонов направил в Центр по противодействия экстремизму, ГУВД, ФСБ и прокуратуру запрос с просьбой проверить законность данного мероприятия. Официального ответа на обращение пока не поступало.

Трагический инцидент произошел в Мошковском районе Новосибирской области. Инспекторы ДПС заметили автомобиль с тонированными передними стеклами и попытались его остановить. Однако водитель иномарки отказался выполнять законные требования, увеличил скорость и продолжил движение.

Силовики бросились в погоню, вскоре автомобиль остановился у придорожной гостиницы. Из салона выбежали трое, полицейским удалось задержать двоих из них. Сотрудник ДПС привел табельный пистолет в боевую готовность и случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Молодой человек от полученного ранения скончался в больнице.

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Все новости / Происшествия / Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
убийство новосибирск депутат центр э
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