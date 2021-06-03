Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС

Новосибирск, 3 июня. Депутата горсовета Ростислава Антонова проверяет региональный «Центр Э» из-за его публикаций по делу об убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании.

Силовики изучают посты Антонова из-за недостоверных высказываний, сообщил чиновник в беседе с изданием «Газета.Ru». На допросе, по его словам, он был почти четыре часа. Детали беседы с депутатом пока не уточняются.

После того, как в центре Новосибирска азербайджанцы устроили митинг в память о погибшем юноше, Ростислав Антонов направил в Центр по противодействия экстремизму, ГУВД, ФСБ и прокуратуру запрос с просьбой проверить законность данного мероприятия. Официального ответа на обращение пока не поступало.

Трагический инцидент произошел в Мошковском районе Новосибирской области. Инспекторы ДПС заметили автомобиль с тонированными передними стеклами и попытались его остановить. Однако водитель иномарки отказался выполнять законные требования, увеличил скорость и продолжил движение.

Силовики бросились в погоню, вскоре автомобиль остановился у придорожной гостиницы. Из салона выбежали трое, полицейским удалось задержать двоих из них. Сотрудник ДПС привел табельный пистолет в боевую готовность и случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Молодой человек от полученного ранения скончался в больнице.