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03 июня 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:04
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:04
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
18:00
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
17:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили слухи о романе свиданием
17:49
Технологии
Роскосмос в августе озвучит примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25»
17:47
Латинская Америка
Бразильский штат Амазонас переживает масштабный паводок
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Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа

Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
Федеральное агентство новостей  / 

Вопрос рентабельности украинской ГТС станет актуальным после того, как в строй будет введен газопровод «Северный поток — 2». Об этом в интервью ФАН заявил известный политолог и экономист Александр Дудчак.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин считает самым важным фактором сохранение транзита через Украину наряду с «Северным потоком — 2». Так немецкие дипломаты прокомментировали слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

«В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитером», — сказано в сообщении.

Кроме того, как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала» за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите, который был подписан в конце 2019 года на пять лет. Кремль неоднократно заявлял, что действие договора о поставках газа из России через Украину будет продолжаться в соответствии с его положениями. При этом Москва не намерена отказываться от данного транзитного пути даже после завершения установленного документом срока.

Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа. По его словам, транзит будет сохранен, но голубого топлива через украинскую ГТС с каждым годом будет все меньше и меньше.

«Что касается транзита газа через территорию Украины, то здесь все заключается в следующих обстоятельствах: будет он выгоден или нет. Скорее всего, потребность в газотранспортной системе Украины останется, но, возможно, прокачиваться будут уже не такие большие объемы. Все будет завесить от цены не газ и надежности поставок. Исходя из информации последних лет, по всей видимости, транзит через Украину будет уменьшаться», — указал собеседник ФАН.

Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
Кадр Вести.Ru  / 

Специалист также рассказал о том, что вопрос рентабельности украинской газотранспортной системы будет поднят после того, как в эксплуатацию будет введена новая ветка «Северного потока».

«Посмотрим, насколько транзит будет рентабелен для Киева в новых условиях. Это станет известно после того, как заработает «Северный поток — 2», а также от того, какую политику будут и дальше проводить Украина и США. Важно отметить то, что Россия никогда не демонстрировала эмоциональный подход к транзиту своего газа, а также никогда не политизировала это дело. Если бы не все выходки украинских властей, то Киев сегодня бы больше получал средств за транзит газа. Было бы намного спокойнее и выгоднее всем сторонам», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральному агентству новостей депутат бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон рассказал о том, что лицемерная попытка немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) приостановить строительство «Северного потока — 2» ни к чему не приведет, поэтому проект должен продолжаться.

Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Украина / Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
россия украина газопровод дудчак северный поток - 2
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