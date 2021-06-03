Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа

Вопрос рентабельности украинской ГТС станет актуальным после того, как в строй будет введен газопровод «Северный поток — 2». Об этом в интервью ФАН заявил известный политолог и экономист Александр Дудчак.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин считает самым важным фактором сохранение транзита через Украину наряду с «Северным потоком — 2». Так немецкие дипломаты прокомментировали слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

«В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитером», — сказано в сообщении.

Кроме того, как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала» за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите, который был подписан в конце 2019 года на пять лет. Кремль неоднократно заявлял, что действие договора о поставках газа из России через Украину будет продолжаться в соответствии с его положениями. При этом Москва не намерена отказываться от данного транзитного пути даже после завершения установленного документом срока.

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Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа. По его словам, транзит будет сохранен, но голубого топлива через украинскую ГТС с каждым годом будет все меньше и меньше.

«Что касается транзита газа через территорию Украины, то здесь все заключается в следующих обстоятельствах: будет он выгоден или нет. Скорее всего, потребность в газотранспортной системе Украины останется, но, возможно, прокачиваться будут уже не такие большие объемы. Все будет завесить от цены не газ и надежности поставок. Исходя из информации последних лет, по всей видимости, транзит через Украину будет уменьшаться», — указал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Специалист также рассказал о том, что вопрос рентабельности украинской газотранспортной системы будет поднят после того, как в эксплуатацию будет введена новая ветка «Северного потока».

«Посмотрим, насколько транзит будет рентабелен для Киева в новых условиях. Это станет известно после того, как заработает «Северный поток — 2», а также от того, какую политику будут и дальше проводить Украина и США. Важно отметить то, что Россия никогда не демонстрировала эмоциональный подход к транзиту своего газа, а также никогда не политизировала это дело. Если бы не все выходки украинских властей, то Киев сегодня бы больше получал средств за транзит газа. Было бы намного спокойнее и выгоднее всем сторонам», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральному агентству новостей депутат бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон рассказал о том, что лицемерная попытка немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) приостановить строительство «Северного потока — 2» ни к чему не приведет, поэтому проект должен продолжаться.